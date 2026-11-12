Цей острів з'явився з морських глибин після виверження вулкана, а тепер закритий для туристів

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Йдеться про острів Сюртсей, розташований приблизно за 32 кілометри від південного узбережжя Ісландії. Сьогодні він є унікальною природною лабораторією, де науковці спостерігають, як на новій суші поступово з'являються рослини, тварини та мікроорганізми. Про історію острова та його особливості розповіло видання Earth.com.

Як посеред океану утворився новий острів?

14 листопада 1963 року рибалки біля південного узбережжя Ісландії помітили вулканічне виверження просто в морі. Воно тривало 3,5 роки та поступово сформувало нову ділянку суші. Виверження завершилося 5 червня 1967 року. За даними агентства з охорони довкілля Ісландії, це був найдовший безперервний вулканічний процес у країні від часу її заселення.

Острів через шістнадцять днів після початку виверження / фото Хауелл Вільямс

Спочатку площа Сюртсея становила близько 2,6 квадратного кілометра, а найвища точка сягала 170 метрів над рівнем моря. Однак океан поступово руйнував узбережжя: до 2006 року площа острова скоротилася до 1,4 квадратного кілометра, а висота до 155 метрів.

Зміни відбуваються і всередині вулканічних порід. Дослідження зразків, відібраних у 1979 та 2017 роках, показали, що пори базальту поступово заповнюються новими мінералами.

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Професорка університету Юти Марі Джексон, яка досліджувала цей процес, зазначила, що на Сюртсеї можна спостерігати геологічні зміни в масштабах людського життя. Подібний мінерал раніше знаходили в давньоримських портових спорудах, де він утворювався в бетоні.

Острів у 2007 році / фото CanonS2

Чому туристам заборонено відвідувати Сюртсей?

Острів отримав статус природного заповідника ще у 1965 році. У 2006 році охоронну територію розширили: тепер вона охоплює близько 65 квадратних кілометрів суші та прилеглого моря. Головна мета обмежень — це захистити природну екосистему від стороннього втручання.

Навіть випадково принесене насіння, ґрунт чи мікроорганізми можуть вплинути на розвиток місцевої природи та результати досліджень. Тому висаджуватися на острів можна лише зі спеціальним дозволом агентства з охорони довкілля Ісландії. Відвідувачам заборонено приносити організми та ґрунт, порушувати природний ландшафт і залишати сміття.

Також не можна пірнати поблизу острова. За даними міжнародного союзу охорони природи, щороку відбувається лише від одного до трьох відвідувань Сюртсея, а в кожній групі може бути не більше ніж 10 – 12 людей. Зазвичай це науковці, чиї експедиції координує дослідницьке товариство Сюртсея. Проте побачити острів можна з човна або під час огляду з повітря. У 2008 році Сюртсей внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як рослини й птахи поступово заселили острів?

Науковці спостерігають за розвитком життя на Сюртсеї з 1964 року. Насіння сюди приносили океанські течії, а серед перших організмів з'явилися бактерії, гриби та пліснява. У 1965 році на острові виявили першу судинну рослину морську гірчицю.

Наприкінці першого десятиліття тут уже росло десять видів рослин, а до 2004 року їхня кількість зросла до 60. Також дослідники зафіксували 75 видів мохоподібних, 71 вид лишайників і 24 види грибів. Важливу роль у поширенні рослинності відіграли птахи.

Дослідження 2022 року показало, що після появи великої колонії мартинів у 1986 році рослинність на південних лавових полях почала швидше розростатися. Птахи приносили нове насіння, а їхня присутність збагачувала ґрунт поживними речовинами.

Найактивніше рослинність поширювалася у 1992 – 1995 та 2006 – 2007 роках. Загалом у 1965 – 2015 роках науковці виявили на острові 74 види судинних рослин. Це приблизно 15% від усієї місцевої судинної флори Ісландії. Крім того, тут зареєстрували 89 видів птахів і 335 видів безхребетних.

Попри це, більша частина Сюртсея досі залишається малозаселеною рослинністю. Також острів продовжує руйнуватися під дією океану. За прогнозами, хвилі можуть забрати ще близько двох третин його території, залишивши лише найстійкішу частину. Попри поступове зменшення площі, природоохоронний стан острова залишається добрим. Таку оцінку IUCN оприлюднив після перевірки, завершеної у жовтні 2025 року.