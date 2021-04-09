У світі відбувся перший рейс з усіма вакцинованими на борту

У світі відбувся перший рейс, на борту якого були лише щеплені вакциною проти коронавірусу пасажири та члени екіпажу.

Літак за рейсом Qatar Airways QR6421 злетів у Катарі 6 квітня. Також в аеропорту під час реєстрації були щеплені співробітники від коронавірусу.

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Спеціальний рейс демонструє, що наступний етап у відновленні міжнародних мандрівок не за горами. Ми пишаємось тим, що продовжуємо лідирувати у галузі, виконуючи перший рейс з повністю вакцинованою бригадою та пасажирами та даючи надію майбутньому міжнародної авіації,

– сказав керівник Qatar Airways Group Акбар Аль Бейкер.

Українська авіакомпанія МАУ запропонувала внести пілотів і бортпровідників до переліку ключових професій, для яких передбачено першочергову вакцинацію від коронавірусу.