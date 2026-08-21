У суботу, 22 серпня 2026 року, Свірзький замок не працюватиме! Про це повідомили в культурно-мистецькому центрі "Замок Свірж". Відвідувачів чекатимуть уже в неділю.

Чим особливий Свірзький замок?

Свірзький замок розташований у селі Свірж Львівської області та є однією з цікавих історичних пам'яток регіону. Його історія бере початок ще у другій половині 15 століття. Спочатку споруду зводив впливовий рід Свірзьких як оборонну фортецю. У 1578 році Свірж разом із трьома ланами землі належав Христофору Свірзькому. Від того періоду до сьогодні збереглися частина фундаменту та нижні мури замку.

Пізніше спорудою опікувалася родина Цетнерів. У той час замок був оточений болотами та ставками, а біля його мурів проходили рови. Потрапити всередину можна було через звідний міст, який нині вже став постійним. Фортеця стоїть на підвищенні, яке називають Белз. Будівля має форму неправильного чотирикутника, а її двоповерхові корпуси розташовані біля двох внутрішніх майданчиків.

Як виглядає Свірзький замок / інстаграм svirzh_zamok

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Що можна побачити на території замку?

Свірзький замок вважають гарним зразком палацової архітектури. Існує припущення, що до його будівництва міг бути причетний Павло Гродзіцький – генерал артилерії та спеціаліст із фортифікацій, якому також приписують спорудження двох львівських арсеналів.

На початку 20 століття замок перейшов до графа Роберта Лямезана Салянса. У 1907 році він відновив та оздобив будівлю. Однак під час Першої світової війни споруда опинилася у центрі бойових дій і після цього понад 30 років залишалася в руїнах. Реставрація замку розпочалася лише у 1975 році.

Сьогодні тут можна побачити старовинний камін, бійниці та велику криницю посеред внутрішнього двору. Неподалік, у парку біля замку, зберігся костел Святої Трійці та Успіння Пресвятої Богородиці. Колись із замку до нього вів підземний хід. Нині він завалений, однак частину цього проходу можна побачити з боку рову, що оточує фортецю.

Який графік роботи, адреса розташування та вартість входу?

Графік роботи наступний, але варто перевіряти актуальну інформацію перед відвідуванням:

п'ятниця: 10:00 – 16:00,

субота та неділя: 10:00 – 17:00.

Вхід лише з екскурсіями. Вартість відвідування становить 150 гривень з особи. Для студентів та пенсіонерів 80 гривень, а для дітей до 12 років, військовослужбовців та осіб з інвалідністю вхід безкоштовний. Для організованих груп понад 15 осіб передбачена попередня реєстрація.

Де розташований Свірзький замок: дивитись на картах