Екскурсоводка Христина Кундира розповіла, що наразі замок відкритий для відвідувачів. Замок розташований на пагорбі, колись довкола нього були сади, тенісні корти та стайні із десятками коней.

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Один із власників навіть розводив виноградних равликів. Проте XIX століття стало занепадом – власники замку часто змінювались.

В радянські часи був колгосп та школа трактористів. Водночас намагалися облаштувати його й під будинок творчості для архітекторів. Однак СРСР розпався й роботи припинились.

За інформацією Христини Кундири, в замку мали бути від 80 до 100 для проживання, концертна зала, а також:

конференцзал;

клуб;

бібліотека.

Куди водитимуть туристів

Раніше замок був закритим для відвідувачів, проте наразі тут проводять регулярні екскурсії. Христина Кундира розповіла про цікаві місця, у які водитимуть туристів.

Замок цікавий тим, що має 2 подвір'я: верхнє та нижнє і житлові корпуси,

– розповіла екскурсоводка.

Вона пояснила, що з колодязем, який розташований на нижньому подвір'ї, місцеві жителі пов'язують різні легенди. Наразі це питання досліджують і невдовзі можуть долучити його до екскурсії.



Місцеві пов'язують з фонтаном легенди / Фото 24 каналу

Туристів водитимуть не всіма коридорами, адже інші для цього ще не придатні. Директор замку працює в ньому майже 40 років, але каже, що лиш впустивши сюди людей, можна запустити механізм, який допоможе відродити пам'ятку.

Реставрація не закінчена і ми фактично не впускали людей. Тепер ми прибрали трошки, показали ті приміщення й понаписували, де можна ходити, а де не можна,

– розповів директор Свірзького замку Володимир Мандзяк.

Чому замок вводять в експлуатацію

Наразі замок хочуть ввести в експлуатацію. Це потрібно для того, аби він потрапив у список пам'яток, які відновлять у межах "Великого будівництва".



На території замку хочуть облаштувати мистецько-культурний центр / Фото 24 каналу

Розробник комплексної концепції реновації Свірзького замку Богдан Гой розповів, що у 2021 році виділено приблизно 200 тисяч гривень на проведення архітектурного конкурсу на обрання реставраційної команди і приблизно 900 тисяч гривень передбачено на проєктно-кошторисну документацію.

У майбутньому на території замку хочуть облаштувати мистецько-культурний центр. Поки усіх запрошують на екскурсії вихідного дня. З часом до проведення екскурсій хочуть залучати місцевих мешканців.