Суд ЄС дозволив пасажирам вимагати компенсацію у разі затримки авіарейсу

Суд ЄС постановив, що рейс має вважатися скасованим з юридичної точки зору, якщо він перенесений більш ніж на годину. Цей аспект може підвищити шанси клієнтів на компенсацію коштів.

Суд аргументував рішення тим, що затримка рейсу навіть на годину, може спричинити пасажирам такі ж незручності як і скасування чи перенесення рейсу на інший день.

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Що відомо про суму компенсації

Рейс повинен вважатися "скасованим" у випадку, якщо діючий авіаперевізник переносить його більш ніж на одну годину,

– йдеться у постанову суду.

Суди в Корнойбурзі (Австрія) та Дюссельдорфі (Німеччина), які розглядають спори між пасажирами, компаніями з управління претензіями та 5-ма авіакомпаніями: Azurair, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines і Laudamotion, попросили суди Європейського суду висловити свій висновок у цій справі.

У випадках, коли перенесення рейсу на значний проміжок часу призводить до права на компенсацію, приміром, через "пізнє повідомлення про те, що рейс перенесено", – авіакомпанії зобов’язані виплатити компенсацію в розмірі від 250 до 600 євро залежно від відстані.

Вони не можуть зменшити суму компенсації на 50% на тій підставі, що запропонували пасажиру альтернативний маршрут, що дозволить йому або їй прибути до кінцевого пункту призначення без затримок, заявив суд.

Авіакомпанії все ще можуть запропонувати альтернативний маршрут, якщо вони зроблять це достатньо заздалегідь.

Згідно з правилами ЄС, пасажири можуть вимагати відшкодування збитків, якщо їхні рейси скасовуються менш ніж за 14 днів до вильоту або прибувають із запізненням більше ніж на три години, або якщо їм відмовляють у посадці через овербукінг.