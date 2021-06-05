Стюардеса розповіла, що буде, якщо у літак влучить блискавка

Стюардеса авіакомпанії Emirates Airlines розповіла, що відбувається на борту літака, коли у нього влучає блискавка.

Дівчина заспокоїла підписників, адже що в середньому блискавка потрапляє в літак раз на рік або один раз за кожну тисячу годин польоту.

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Проте, якщо блискавка все ж потрапить в літак, то малоймовірно зможе завдати великої шкоди лайнеру або бути небезпекою для пасажирів.

Літаки спроєктовані так, щоб витримувати удари блискавки,

– розповіла стюардеса.

Вона також нагадала про трагедію, яка сталася у 1963 році – у літак Pan American влучила блискавка. Померло 73 пасажира та 8 членів екіпажу. Проте стюардеса зазначила, що з того часу стандарти безпеки повітряних суден були покращені.

"Якщо наступного разу під час польоту ви побачите блискавку в небі, не хвилюйтеся", – порадила бортпровідниця.

Раніше ми писали про ситуацію з Boeing 737 MAX, що здійснював посадку в США під час шторму, вдарила блискавка. На борту літака було 140 осіб, ніхто з них не постраждав. Також встигли зняти відео з кабіни пілотів.