Стюардеса придивилася до крила літака та запобігла катастрофі

Американська стюардеса авіакомпанії Frontier Airlines перед зльотом побачила на крилі літака несправність.

Сталося це на початку березня в аеропорту Нешвілла в штаті Теннессі. Дівчина помітила на поверхні судна льодяне утворення – це було, коли літак вже рухався по злітно-посадковій смузі.

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Вона одразу розповіла про це екіпажу і рейс відклали. Виявили, що на одному крилі залишилося близько 30 сантиметрів снігу і льоду. Це могло викликати труднощі при зльоті і катастрофічні наслідки для пасажирів і екіпажу.

Авіакомпанія Frontier Airlines підтвердила інформацію про те, що сталося, і подякували стюардесі. Також вони відмовилися від послуг компанії, що займалася обробкою літаків перед вильотом.