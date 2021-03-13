Американская стюардесса авиакомпании Frontier Airlines перед взлетом увидела на крыле самолета неисправность.

Произошло это в начале марта в аэропорту Нэшвилла в штате Теннесси. Девушка заметила на поверхности судна ледяное образование – это было, когда самолет уже двигался по взлетно-посадочной полосе.

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Она сразу рассказала об этом экипажа и рейс отложили. Обнаружили, что на одном крыле осталось около 30 сантиметров снега и льда. Это могло вызвать трудности при взлете и катастрофические последствия для пассажиров и экипажа.

Авиакомпания Frontier Airlines подтвердила информацию о том, что произошло, и поблагодарили стюардессе. Также они отказались от услуг компании, занимавшейся обработкой самолетов перед вылетом.