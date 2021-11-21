Стюардеса показала, як "правильно" роздавати закуски на борту літака: кумедне відео

Стюардеса авіакомпанії Southwest Airlines вигадала цікавий спосіб роздачі закусок на борту літака. У цьому їй допомогла гравітація.

Працівниця авіакомпанії використала нахил літака вгору, щоб роздати закуски – вони "ковзали" по проходу, а пасажири підіймали їх.

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Відповідний відеоролик опублікував користувач тіктоку @ToxxicTinkerbell.

Стюардеса сказала, що "у Southwest ми віримо в те, щоб працювати розумніше, а не важче", а потім використала гравітацію на свою користь,

– підписав відео пасажир.

Пізніше очевидець повторно опублікував відео без музики, щоб підписники могли оцінити дотепний коментар бортпровідниці.

Вона попросила "продовжувати пропускати їх назад", коли персонал кидає яскраво-жовті пакетики з закусками в польоті похилим проходом літака.

В той момент, як закуски проносяться посередині салону, пасажири хапають їх з підлоги.

Стюардеса показала, як "правильно" роздавати закуски у літаку: відео

Користувачі мережі по-різному прокоментували гравітаційний трюк стюардеси:

"Це антисанітарія";

"Мммм, їжа на підлозі";

"Я не хочу брати закуску з підлоги, це просто дивно";

"Вони здаються такими веселими";

"Це мене бентежить! Кому не потрібен гарний сміх під час польоту?".

Більшість все ж вважають, що це суперечить правилам гігієни на рейсах в період COVID.

Зараз відео набрало понад 350 000 переглядів.

Зауважимо, раніше бортпровідник назвав 3 речі, які завжди повинні бути у вашій валізі, а інша стюардеса розповіла, що робити при запізненні на рейс.