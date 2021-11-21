Стюардеса показала, як "правильно" роздавати закуски на борту літака: кумедне відео
Джерело:The Independent
Стюардеса авіакомпанії Southwest Airlines вигадала цікавий спосіб роздачі закусок на борту літака. У цьому їй допомогла гравітація.
Працівниця авіакомпанії використала нахил літака вгору, щоб роздати закуски – вони "ковзали" по проходу, а пасажири підіймали їх.
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Відповідний відеоролик опублікував користувач тіктоку @ToxxicTinkerbell.
Стюардеса сказала, що "у Southwest ми віримо в те, щоб працювати розумніше, а не важче", а потім використала гравітацію на свою користь,
– підписав відео пасажир.
Пізніше очевидець повторно опублікував відео без музики, щоб підписники могли оцінити дотепний коментар бортпровідниці.
Вона попросила "продовжувати пропускати їх назад", коли персонал кидає яскраво-жовті пакетики з закусками в польоті похилим проходом літака.
В той момент, як закуски проносяться посередині салону, пасажири хапають їх з підлоги.
Стюардеса показала, як "правильно" роздавати закуски у літаку: відео
Користувачі мережі по-різному прокоментували гравітаційний трюк стюардеси:
- "Це антисанітарія";
- "Мммм, їжа на підлозі";
- "Я не хочу брати закуску з підлоги, це просто дивно";
- "Вони здаються такими веселими";
- "Це мене бентежить! Кому не потрібен гарний сміх під час польоту?".
Більшість все ж вважають, що це суперечить правилам гігієни на рейсах в період COVID.
Зараз відео набрало понад 350 000 переглядів.
Зауважимо, раніше бортпровідник назвав 3 речі, які завжди повинні бути у вашій валізі, а інша стюардеса розповіла, що робити при запізненні на рейс.