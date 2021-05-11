Стюардеса назвала головні помилки пасажирів у літаку

Американська стюардеса Кет Камалані розповіла про головні помилки пасажирів на борту літака.

Дівчина стала відомою завдяки відео, у яких вона розповідає цікаві деталі своєї роботи та ділиться з підписниками корисними порадами.

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Вона наголосила, що люди часто не знають, в якому порядку займати підлокітники крісел.

Якщо ви сидите в центрі, то займайте обидва підлокітники, праворуч і ліворуч! Адже в одного пасажира є можливість контролювати шторку ілюмінатора як йому зручно, а турист, який сидить біля проходу, може виходити до вбиральні, коли захоче,

– пояснила бортпровідниця.

Крім того, за її словами, багато мандрівники не здогадуються про те, якщо вони вибирають сидіння біля вікна, то їм дозволяється регулювати шторку ілюмінатора за своїм бажанням.

"Ви можете ввічливо попросити підняти або опустити шторку, але якщо пасажир у вікна не погодиться, то за правилами з цим нічого зробити не можна", – зазначила Камалані.