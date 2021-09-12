Стюардеса в мініспідниці сфотографувалася на борту літака в незвичайній позі й здивувала мережу

Пасажири думають, що стюардеси – це нудні працівниці авіакомпаній, які тільки й роблять, що роздають заборони на борту літака. Однак помиляються – у них свої розваги!

От, наприклад, Еллі Костапапас, яка працює у грецькій авіакомпанії, вирішила зробити фото в незвичайній позі. Знімок опублікував аккаунт, який висвітлює дозвілля членів екіпажу.

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На розміщених кадрах бортпровідниця сидить на візку для роздачі їжі в проході та тримає в руках чайник.

Дівчина одягнена в уніформу – темно-синя жилетка, мініспідниця, біла сорочка і хустка на шиї.

Користувачі мережі оцінили світлину та залишили коментарі:

" Ти приголомшлива!";

" Справжня леді";

" Дуже красива зовнішність";

" Які виразні риси обличчя";

" Повинна відзначити, що мрію про такі стрункі ноги".

​Стюардеси залізли на візок для їжі: подібні фото

Це не єдиний знімок зі стюардесою в такій позі, який опублікував аккаунт @cabin_crew_beauties. На деяких з них бортпровідниці так само тримають чайник, а інші кока-колу, або ж хизуються своїми стрункими ногами.

Пропонуємо добірку таких фото:

Відзначимо, раніше бортпровідниця невідомої авіакомпанії залізла в багажну полицю і звісила стрункі ноги донизу, а інша стюардеса – показала акробатичний трюк: повисла вниз головою, зачепившись руками за край багажної полиці.