Коштує як кава, а зекономить тисячі євро: усе, що треба знати про страховку і ціни на неї

Несподівана хвороба, травма під час екскурсії або загублений багаж можуть зіпсувати навіть ідеально сплановану відпустку. Туристична страховка допоможе уникнути значних фінансових втрат, але лише за умови, що мандрівник правильно вибрав поліс.

Плануючи закордонну подорож, туристи зазвичай заздалегідь шукають квитки, бронюють готелі та складають маршрути, але про страхування часто згадують в останню чергу. Водночас навіть звичайне звернення до лікаря в іншій країні може обійтися у сотні євро, а серйозна травма – у тисячі. 24 Канал розповість, які витрати покриває туристична страховка, скільки вона коштує і де її можна оформити.

Що таке туристичне страхування та навіщо воно потрібне?

Туристичне страхування – це поліс, який захищає мандрівника від непередбачених витрат під час поїздки. Насамперед мовиться про медичну допомогу в разі раптового захворювання або травми за кордоном. Залежно від обраного пакета він також може покривати інші неприємності, які трапляються під час подорожей. Наприклад, компенсацію за втрату багажу, затримку авіарейсу, втрату документів, дострокове повернення додому або вимушене продовження перебування за кордоном.

Зверніть увагу! Особливо важливим є страхування для подорожей до країн із дорогою медициною. У США, Канаді та деяких інших державах навіть нескладне лікування може суттєво вдарити по бюджету мандрівника.

Перелік страхових випадків залежить від умов конкретної компанії. Проте стандартний туристичний поліс зазвичай передбачає такі витрати:

невідкладна медична допомога. Консультації лікарів, обстеження, аналізи та лікування в разі раптового захворювання або нещасного випадку;

Консультації лікарів, обстеження, аналізи та лікування в разі раптового захворювання або нещасного випадку; госпіталізація. Перебування в лікарні, операції та необхідні медичні процедури, якщо вони передбачені договором;

Перебування в лікарні, операції та необхідні медичні процедури, якщо вони передбачені договором; медикаменти . Придбання препаратів, які призначив лікар для лікування страхового випадку;

. Придбання препаратів, які призначив лікар для лікування страхового випадку; транспортування. Медична евакуація або перевезення пацієнта до лікарні, а в окремих випадках – повернення додому після лікування;

Медична евакуація або перевезення пацієнта до лікарні, а в окремих випадках – повернення додому після лікування; репатріація. Організація повернення тіла на батьківщину в разі смерті застрахованої особи.

Що туристична страховка зазвичай не покриває?

Наявність поліса не означає, що страхова компанія оплатить будь-яке звернення до лікаря або компенсує всі непередбачені витрати. Існує перелік винятків, які потрібно перевіряти ще до придбання страховки.

Зокрема, стандартні програми часто не покривають:

лікування хронічних захворювань, якщо воно не підпадає під передбачені договором винятки;

планові медичні обстеження та процедури;

травми, отримані під час занять екстремальними видами спорту, якщо не придбане відповідне розширення;

нещасні випадки, що сталися внаслідок алкогольного або наркотичного сп'яніння;

лікування травм, завданих навмисно;

витрати на лікування, якщо турист вирушив за кордон саме з медичною метою.

Окрему увагу варто звернути на вагітність, заняття спортом і подорожі до країн із підвищеними ризиками. Для таких випадків можуть діяти спеціальні умови, обмеження за термінами або додаткові тарифи. Перед оплатою страховки важливо прочитати повний перелік винятків. Інакше в момент звернення по допомогу може з'ясуватися, що конкретний випадок не є страховим.

Де оформити страховку для подорожі?

Придбати туристичний поліс можна кількома способами. Найпростіший – оформити його онлайн. Серед варіантів, доступних українським туристам, PZU Україна, ARX, UNIQA, а особливо зручно переглянути варіанти від різних страхових компаній на сайті Hotline Finance.

Зазвичай процедура оформлення нескладна: потрібно вказати країну призначення, дати поїздки, кількість застрахованих осіб та їхні персональні дані. Після вибору програми й оплати електронний поліс надходить на електронну пошту.

Паперовий документ друкувати необов'язково, якщо умовами поїздки не передбачено іншого. Проте варто зберегти його на телефоні, щоб мати доступ до контактів страхової компанії та асистуючої служби.

Скільки коштує туристична страховка?

Вартість страхування залежить від країни, тривалості подорожі, віку туриста, розміру страхового покриття та додаткових опцій. Наприклад, базове страхування для подорожей Європою коштує від 0,53 євро на добу, що навіть менше, ніж чашка кави. Розширені програми можуть обходитися приблизно у 1,24 – 1,91 євро на день.

Таким чином, за тижневу подорож базовий поліс може коштувати від 3,71 євро на одну людину, а розширений – приблизно 8,68 – 13,37 євро. Це орієнтовні ціни, а остаточна вартість залежить від конкретної пропозиції та параметрів поїздки.

Щоб не переплачувати, але водночас отримати достатній захист, варто порівняти кілька програм і звернути увагу на такі параметри:

Сума страхового покриття. Для подорожей до Шенгенської зони мінімальний необхідний показник становить 30 тисяч євро. Для країн із дорогою медициною доцільно розглянути вищий ліміт. Франшиза. Це частина витрат, яку турист оплачує самостійно. Поліс із франшизою зазвичай дешевший, але під час звернення по допомогу доведеться витратити власні кошти. Додаткові ризики. Якщо заплановані катання на лижах, дайвінг або інші активності, потрібно перевірити, чи покриває їх страховка. Територія дії. Переконайтеся, що поліс поширюється на всі країни маршруту, включно з транзитними, якщо це необхідно. Асистуюча компанія. Важливо знати, хто саме організовуватиме допомогу за кордоном, куди телефонувати та як діяти в разі страхового випадку.

Що робити, якщо під час подорожі настав страховий випадок?

Якщо під час відпочинку турист захворів або отримав травму, потрібно зв'язатися з асистуючою компанією за номером, зазначеним у страховому полісі. Оператор пояснить, до якого медичного закладу звернутися, та за потреби організує консультацію або госпіталізацію.

У деяких випадках страхова компанія може оплатити лікування безпосередньо лікарні, в інших – турист спочатку самостійно покриває витрати, а потім подає документи на відшкодування. Якщо довелося оплачувати медичні послуги власним коштом, важливо зберегти всі чеки, рахунки, рецепти та медичні висновки.

Не варто самостійно обирати клініку та оплачувати дороге лікування, не зв'язавшись зі страховою компанією. Порушення процедури звернення може стати причиною відмови у виплаті. Виняток – ситуації, коли зволікання загрожує життю або здоров'ю.