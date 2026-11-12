Стоит как чашка кофе, а сэкономит тысячи евро: все, что нужно знать о страховке и ценах на нее

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Планируя поездку за границу, туристы обычно заранее ищут билеты, бронируют отель и составляют маршруты, но о страховке часто вспоминают в последнюю очередь. При этом даже обычный визит к врачу в другой стране может обойтись в сотни евро, а серьезная травма – в тысячи. 24 Канал расскажет, какие расходы покрывает туристическая страховка, сколько она стоит и где ее можно оформить.

Что такое туристическое страхование и почему оно нужно?

Туристическое страхование – это полис, защищающий путешественника от непредвиденных расходов во время поездки. Прежде всего речь идет о медицинской помощи в случае внезапного заболевания или травмы за границей. В зависимости от выбранного пакета он также может покрывать другие неприятности, которые случаются во время путешествий. Например, компенсацию за утерю багажа, задержку авиарейса, утерю документов, досрочное возвращение домой или вынужденное продление пребывания за границей.

Обратите внимание! Особенно важно страхование для поездок в страны с дорогой медициной. В США, Канаде и некоторых других странах даже несложное лечение может существенно ударить по бюджету путешественника.

Перечень страховых случаев зависит от условий конкретной компании. Однако стандартный туристический полис обычно предусматривает такие расходы:

неотложная медицинская помощь. Консультации врачей, обследования, анализы и лечение в случае внезапного заболевания или несчастного случая;

Консультации врачей, обследования, анализы и лечение в случае внезапного заболевания или несчастного случая; госпитализация. Пребывание в больнице, операции и необходимые медицинские процедуры, если они предусмотрены договором;

Пребывание в больнице, операции и необходимые медицинские процедуры, если они предусмотрены договором; лекарства . Приобретение препаратов, назначенных врачом для лечения страхового случая;

. Приобретение препаратов, назначенных врачом для лечения страхового случая; транспортировка. Медицинская эвакуация или перевозка пациента в больницу, а в отдельных случаях – возвращение домой после лечения;

Медицинская эвакуация или перевозка пациента в больницу, а в отдельных случаях – возвращение домой после лечения; репатриация. Организация возвращения тела на родину в случае смерти застрахованного лица.

Что туристическая страховка обычно не покрывает?

Наличие полиса не означает, что страховая компания оплатит любое обращение к врачу или компенсирует все непредвиденные расходы. Существует перечень исключений, которые необходимо проверять еще до приобретения страховки.

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В частности, стандартные программы часто не покрывают:

лечение хронических заболеваний, если оно не подпадает под предусмотренные договором исключения;

плановые медицинские обследования и процедуры;

травмы, полученные во время занятий экстремальными видами спорта, если не приобретено соответствующее расширение;

несчастные случаи, произошедшие в результате алкогольного или наркотического опьянения;

лечение травм, нанесенных умышленно;

расходы на лечение, если турист отправился за границу именно с медицинской целью.

Особое внимание следует уделить беременности, занятиям спортом и поездкам в страны с повышенными рисками. Для таких случаев могут действовать специальные условия, ограничения по срокам или дополнительные тарифы. Перед оплатой страховки важно ознакомиться с полным перечнем исключений. В противном случае при обращении за помощью может выясниться, что конкретный случай не подпадает под страховое покрытие.

Где оформить страховку для путешествия?

Приобрести туристический полис можно несколькими способами. Самый простой – оформить его онлайн. Среди вариантов, доступных украинским туристам, – PZU Украина, ARX, UNIQA, а особенно удобно просмотреть варианты от разных страховых компаний на сайте Hotline Finance.

Обычно процедура оформления несложная: нужно указать страну назначения, даты поездки, количество застрахованных лиц и их персональные данные. После выбора программы и оплаты электронный полис приходит на электронную почту.

Печатать бумажный документ необязательно, если условиями поездки не предусмотрено иное. Однако стоит сохранить его на телефоне, чтобы иметь доступ к контактам страховой компании и службы помощи.

Сколько стоит туристическая страховка?

Стоимость страхования зависит от страны, продолжительности поездки, возраста туриста, размера страхового покрытия и дополнительных опций. Например, базовое страхование для путешествий по Европе стоит от 0,53 евро в сутки, что даже меньше, чем чашка кофе. Расширенные программы могут обходиться примерно в 1,24 – 1,91 евро в день.

Таким образом, за недельное путешествие базовый полис может стоить от 3,71 евро на одного человека, а расширенный – примерно 8,68 – 13,37 евро. Это ориентировочные цены, а окончательная стоимость зависит от конкретного предложения и параметров поездки.

Чтобы не переплачивать, но в то же время получить достаточную защиту, стоит сравнить несколько программ и обратить внимание на такие параметры:

Сумма страхового покрытия. Для поездок в Шенгенскую зону минимальный необходимый показатель составляет 30 тысяч евро. Для стран с дорогой медициной целесообразно рассмотреть более высокий лимит. Франшиза. Это часть расходов, которую турист оплачивает самостоятельно. Полис с франшизой обычно дешевле, но при обращении за помощью придется потратить собственные средства. Дополнительные риски. Если запланированы катание на лыжах, дайвинг или другие активные виды отдыха, нужно проверить, покрывает ли их страховка. Территория действия. Убедитесь, что полис распространяется на все страны маршрута, включая транзитные, если это необходимо. Ассистирующая компания. Важно знать, кто именно будет организовывать помощь за границей, куда звонить и как действовать в случае страхового случая.

Что делать, если во время путешествия произошел страховой случай?

Если во время отдыха турист заболел или получил травму, необходимо связаться с ассистирующей компанией по номеру, указанному в страховом полисе. Оператор объяснит, в какое медицинское учреждение обратиться, и при необходимости организует консультацию или госпитализацию.

В некоторых случаях страховая компания может оплатить лечение непосредственно больнице, в других – турист сначала самостоятельно покрывает расходы, а затем подает документы на возмещение. Если пришлось оплачивать медицинские услуги за свой счет, важно сохранить все чеки, счета, рецепты и медицинские заключения.

Не стоит самостоятельно выбирать клинику и оплачивать дорогостоящее лечение, не связавшись со страховой компанией. Нарушение процедуры обращения может стать причиной отказа в выплате. Исключение – ситуации, когда промедление угрожает жизни или здоровью.