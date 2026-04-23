7 причин побачити Стокгольм цієї весни: він точно вам сподобається

Для тих, хто шукає під час подорожей поєднання природи, дизайну, гастрономії та культури, варто звернути увагу на Стокгольм. Це європейське місто здатне здивувати, вразити й закохати в себе з першої поїздки.

Стокгольм називають "Північною Венецією", оскільки шведська столиця розкинулася аж на 14 островах між озером Меларен та Балтійським морем, пише In Journal. Вода тут теж присутня всюди – від пішохідних доріжок і мостів до поромів, які з’єднують різні частини міста.

Чому варто поїхати у Стокгольм навесні?

Є 7 причин закохатися в це місто, і кожна з них особлива. Якщо ви ще не визначилися з подорожжю цієї весни, то ділимося перевагами Стокгольму, які допоможуть зрозуміти особливість міста.

Поєднання історії та сучасного дизайну

Старовинна атмосфера Стокгольму органічно переплітається із сучасним стилем життя. Особливо це відчувається у Гамла Стан – історичному центрі міста з вузькими вуличками, кольоровими будинками й затишними площами. Серед них виділяється Стуртор’єт – одна з найвідоміших локацій для фото.

Район дає можливість побачити маленькі галереї, антикварні лавки, дизайнерські бутики та кафе. Тут же знаходиться Королівський палац Стокгольма – одна з найбільших королівських резиденцій Європи.

Цікаві музеї

На острові Юргорден розташований музей АВВА, де можна навіть разом виступати з віртуальними учасниками гурту.

Поруч розташований Скансен – перший у світі музей просто неба, який показує традиційне життя Швеції через будинки, ремесла і тварин. Поціновувачі мистецтва можуть відвідати Музей-ательє Карла Ельдса – камерний простір, присвячений скульптурі.

Смачна кухня

Однією з головних гастрономічних точок Стокгольму є Östermalms Saluhall – історичний ринок XIX століття. Тут можна знайти класичні шведські страви та сучасну скандинавську кухню, яка вже стала популярною у світі.

Та справжнім символом місцевої культури є фіка. Це кава з випічкою, найчастіше з булочкою kanelbulle.

Серед популярних місць: Pascal Kaffebar з мінімалістичним інтер’єром та якісною кавою, Drop Coffee з відомою кавою у Стокгольмі та Två Systrars Bageri – пекарня з шведськими тістечками.

Мистецтво під землею

Стокгольмський метрополітен часто називають найдовшою арт-галереєю у світі, оскільки багато станцій оформлені як справжні мистецькі об’єкти. Особливо вражає станція Кунгстредгорден, яка виглядає як підземна печера.

Найкращий захід сонця

Одним з найприємніших безкоштовних варівнтів відпочинку – спостереження за заходом сонця.

У Стокгольмі є дві найкращі локації – Скіннарвіксбергет, найвища природна точка в центральній частині міста, та набережна Монтеліусвеген. Звідси відкриваються красиві панорами на старе місто, воду та мости.

Ідеї для поїздок за межі міста

Якщо є час, то можна дослідити околиці. Популярним варіантом може бути поїздка до палацу Дроттнінгхольм, який входить до списку ЮНЕСКО та є резиденцією королівської родини.

Також можна прогулятися Стокгольмським архіпелагом, який складається з 30 тисяч островів. До нього можна дібратися поромом. Серед найкрасивіших – Сандхамн і Фіннхамн.

Весна – ідеальний час для поїздки

Навесні місто помітно змінюється, оскільки дні стають довшими, оживає природа, а температура вже стає комфортною для прогулянок. Уздовж води знову з’являється життя, кав’ярні відкривають літні тераси, а парки наповнюються людьми.

Атмосфера тут активна й розслаблена водночас, оскільки мешканці насолоджуються сонцем, містом починають активно пересуватися велосипедами, а пороми між островами курсують частіше, тому Стокгольм виглядає дуже привабливо.

Швеція пропонує унікальне поєднання дикої природи та сучасної культури, включаючи можливість побачити північне сяйво, пише Adventures.com. У цій країні також святкують середину літа. Свято має назву Мідсаммер. У цей час шведи виїжджають за місто, танцюють, їдять традиційні страви та відзначають найдовші дні року.

Також країна славиться культурою саун та різноманітною національною кухнею, що приваблює туристів з усього світу.

