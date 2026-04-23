7 причин побачити Стокгольм цієї весни: він точно вам сподобається
- Стокгольм називають "Північною Венецією", оскільки місто розташоване на 14 островах між озером Меларен та Балтійським морем.
- Місто пропонує поєднання історії та сучасного дизайну, цікаві музеї, смачну кухню, мистецтво у метро, та мальовничі заходи сонця.
Для тих, хто шукає під час подорожей поєднання природи, дизайну, гастрономії та культури, варто звернути увагу на Стокгольм. Це європейське місто здатне здивувати, вразити й закохати в себе з першої поїздки.
Стокгольм називають "Північною Венецією", оскільки шведська столиця розкинулася аж на 14 островах між озером Меларен та Балтійським морем, пише In Journal. Вода тут теж присутня всюди – від пішохідних доріжок і мостів до поромів, які з’єднують різні частини міста.
Чому варто поїхати у Стокгольм навесні?
Є 7 причин закохатися в це місто, і кожна з них особлива. Якщо ви ще не визначилися з подорожжю цієї весни, то ділимося перевагами Стокгольму, які допоможуть зрозуміти особливість міста.
Поєднання історії та сучасного дизайну
Старовинна атмосфера Стокгольму органічно переплітається із сучасним стилем життя. Особливо це відчувається у Гамла Стан – історичному центрі міста з вузькими вуличками, кольоровими будинками й затишними площами. Серед них виділяється Стуртор’єт – одна з найвідоміших локацій для фото.
Район дає можливість побачити маленькі галереї, антикварні лавки, дизайнерські бутики та кафе. Тут же знаходиться Королівський палац Стокгольма – одна з найбільших королівських резиденцій Європи.
Цікаві музеї
На острові Юргорден розташований музей АВВА, де можна навіть разом виступати з віртуальними учасниками гурту.
Поруч розташований Скансен – перший у світі музей просто неба, який показує традиційне життя Швеції через будинки, ремесла і тварин. Поціновувачі мистецтва можуть відвідати Музей-ательє Карла Ельдса – камерний простір, присвячений скульптурі.
Смачна кухня
Однією з головних гастрономічних точок Стокгольму є Östermalms Saluhall – історичний ринок XIX століття. Тут можна знайти класичні шведські страви та сучасну скандинавську кухню, яка вже стала популярною у світі.
Та справжнім символом місцевої культури є фіка. Це кава з випічкою, найчастіше з булочкою kanelbulle.
Серед популярних місць: Pascal Kaffebar з мінімалістичним інтер’єром та якісною кавою, Drop Coffee з відомою кавою у Стокгольмі та Två Systrars Bageri – пекарня з шведськими тістечками.
Мистецтво під землею
Стокгольмський метрополітен часто називають найдовшою арт-галереєю у світі, оскільки багато станцій оформлені як справжні мистецькі об’єкти. Особливо вражає станція Кунгстредгорден, яка виглядає як підземна печера.
Найкращий захід сонця
Одним з найприємніших безкоштовних варівнтів відпочинку – спостереження за заходом сонця.
У Стокгольмі є дві найкращі локації – Скіннарвіксбергет, найвища природна точка в центральній частині міста, та набережна Монтеліусвеген. Звідси відкриваються красиві панорами на старе місто, воду та мости.
Ідеї для поїздок за межі міста
Якщо є час, то можна дослідити околиці. Популярним варіантом може бути поїздка до палацу Дроттнінгхольм, який входить до списку ЮНЕСКО та є резиденцією королівської родини.
Також можна прогулятися Стокгольмським архіпелагом, який складається з 30 тисяч островів. До нього можна дібратися поромом. Серед найкрасивіших – Сандхамн і Фіннхамн.
Весна – ідеальний час для поїздки
Навесні місто помітно змінюється, оскільки дні стають довшими, оживає природа, а температура вже стає комфортною для прогулянок. Уздовж води знову з’являється життя, кав’ярні відкривають літні тераси, а парки наповнюються людьми.
Атмосфера тут активна й розслаблена водночас, оскільки мешканці насолоджуються сонцем, містом починають активно пересуватися велосипедами, а пороми між островами курсують частіше, тому Стокгольм виглядає дуже привабливо.
Швеція пропонує унікальне поєднання дикої природи та сучасної культури, включаючи можливість побачити північне сяйво, пише Adventures.com. У цій країні також святкують середину літа. Свято має назву Мідсаммер. У цей час шведи виїжджають за місто, танцюють, їдять традиційні страви та відзначають найдовші дні року.
Також країна славиться культурою саун та різноманітною національною кухнею, що приваблює туристів з усього світу.
Часті питання
Чому Стокгольм називають 'Північною Венецією'?
Стокгольм називають 'Північною Венецією', оскільки шведська столиця розташована на 14 островах між озером Меларен та Балтійським морем — вода тут присутня всюди, що нагадує Венецію.
Які музеї варто відвідати у Стокгольмі?
У Стокгольмі варто відвідати музей АВВА на острові Юргорден, Скансен — перший у світі музей просто неба, а також Музей-ательє Карла Ельдса, присвячений скульптурі.
Які гастрономічні місця варто відвідати у Стокгольмі?
Однією з головних гастрономічних точок є Östermalms Saluhall — історичний ринок XIX століття. Відомі також кафе Pascal Kaffebar, Drop Coffee та пекарня Två Systrars Bageri.