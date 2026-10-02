Цю авіакомпанію назвали найчистішою у світі: її постіль шиють із перероблених пляшок

Чистота стала головним критерієм цьогорічного рейтингу Skytrax, де пасажири оцінювали авіакомпанії після подорожей. Переможець здивував не лише результатом опитування, а й деталями сервісу на борту.

Як повідомило видання Travel + Leisure, тайванська Starlux Airlines очолила рейтинг найчистіших авіакомпаній світу за версією Skytrax у 2026 році. Рейтинг був сформований на основі опитувань пасажирів, які тривали 12 місяців. У них взяли участь мандрівники понад 100 національностей.

Як молода авіакомпанія опинилася на вершині рейтингу?

Starlux Airlines почала виконувати рейси лише у січні 2020 року. Зараз її флот складається з Airbus A321neo, Airbus A330 та Airbus A350, які літають до 31 пункту призначення з Тайваню. Перевізник також розширює міжнародну мережу. У США він обслуговує 5 напрямків: Фенікс, Сіетл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес та Онтаріо в Каліфорнії.

У серпні Starlux відкрила сполучення з Прагою, яка стала першим європейським напрямком авіакомпанії. На початку 2026 року перевізник вдруге отримав п'ять зірок від Skytrax. Тепер до цього визнання додалося перше місце у світовому рейтингу чистоти.

Що незвичайного є в салонах Starlux?

В інтер'єрах літаків використовують палітру земних відтінків, а по всій кабіні застосовують спеціальний аромат. Однак одна з найцікавіших деталей стосується постільної білизни: її виготовляють із перероблених ПЕТ-пляшок та морських раковин. На Airbus A350 доступні 4 класи обслуговування: перший, бізнес, преміум-економ та економ.

У першому класі пасажири можуть скористатися закритими люксами з особистими шафами та місцями для напоїв. Крісла мають режим нульової гравітації на основі технології NASA. Також передбачені послуги шофера та приватний термінал.

Пасажирам бізнес-класу на рейсах до Північної Америки пропонують піжами та набори японського бренду краси THREE. У преміум-економкласі доступна постільна білизна тайванського бренду Sleepy Tofu та набори від SMILEY.

Безкоштовний Wi-Fi під час польоту доступний пасажирам першого, бізнес- та преміум-економкласу. Крім того, мандрівники всіх класів можуть заздалегідь замовити їжу, для більшості рейсів це можна зробити за 24 години до вильоту.