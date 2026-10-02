Как сообщило издание Travel + Leisure, тайваньская авиакомпания Starlux Airlines возглавила рейтинг самых чистых авиакомпаний мира по версии Skytrax в 2026 году. Рейтинг был составлен на основе опросов пассажиров, которые длились 12 месяцев. В них приняли участие путешественники более 100 национальностей.

Как молодая авиакомпания оказалась на вершине рейтинга?

Starlux Airlines начала выполнять рейсы только в январе 2020 года. Сейчас ее флот состоит из самолетов Airbus A321neo, Airbus A330 и Airbus A350, которые летают в 31 пункт назначения из Тайваня. Перевозчик также расширяет международную сеть. В США он обслуживает 5 направлений: Феникс, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Онтарио в Калифорнии.

В августе Starlux открыла рейсы в Прагу, которая стала первым европейским направлением авиакомпании. В начале 2026 года перевозчик во второй раз получил пять звезд от Skytrax. Теперь к этому признанию добавилось первое место в мировом рейтинге чистоты.

Что необычного есть в салонах Starlux?

В интерьерах самолетов используется палитра земных оттенков, а по всей кабине распыляется специальный аромат. Однако одна из самых интересных деталей касается постельного белья: его изготавливают из переработанных ПЭТ-бутылок и морских ракушек. На Airbus A350 доступны 4 класса обслуживания: первый, бизнес, премиум-эконом и эконом.

В первом классе пассажиры могут воспользоваться закрытыми люксами с личными шкафами и местами для напитков. Кресла оснащены режимом нулевой гравитации, разработанным на основе технологий NASA. Также предусмотрены услуги шофера и частный терминал.

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Пассажирам бизнес-класса на рейсах в Северную Америку предлагают пижамы и наборы японского бренда косметики THREE. В премиум-экономе доступно постельное белье тайваньского бренда Sleepy Tofu и наборы от SMILEY.

Бесплатный Wi-Fi во время полета доступен пассажирам первого, бизнес- и премиум-экономкласса. Кроме того, пассажиры всех классов могут заранее заказать питание; для большинства рейсов это можно сделать за 24 часа до вылета.