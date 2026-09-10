Дністер обмілів і відкрив дорогу до затопленої Бакоти: що приховувала вода

Через помітне зниження рівня води на Дністрі знову відкрилась частина історії Поділля, яка десятиліттями залишалася прихованою. Біля парк-готелю "Теремки" з-під води з'явився кам'янистий насип, що колись був важливою дорогою між затопленими поселеннями.

Про незвичне явище розповіли на сторінці у фейсбуці "Дністер 1362".

Що це за дорога, яку знову відкрив Дністер?

Стара насипна дорога колись була важливою транспортною артерією регіону. Вона з'єднувала давнє містечко Студениця з Бакотою та іншими сусідніми селами. Сьогодні Студениця, як і частина інших населених пунктів цього краю, повністю затоплена. Разом із поселеннями під водою опинилися і дороги, якими раніше пересувалися місцеві жителі.

Як виглядає стара дорога до затопленої Бакоти / фейсбук "Дністер 1362"

Саме одна з таких доріг зараз знову стала видимою. Через пониження рівня води кам'янистий насип вийшов на поверхню, і його можна побачити під час прогулянки узбережжям.

Раніше ми вже розповідали, на що варто звернути увагу під час відпочинку на Бакоті, щоб поїздка не пішла не за планом. Наприклад, туристам радять правильно розраховувати час для активностей і залишати запас на дорогу, адже позначки на картах не завжди ведуть до потрібної локації.