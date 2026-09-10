Об этом необычном явлении рассказали на странице в фейсбуке "Днестр 1362".

Что это за дорога, которую вновь открыл Днестр?

Старая насыпная дорога когда-то была важной транспортной артерией региона. Она соединяла древний городок Студеница с Бакотой и другими соседними селами. Сегодня Студеница, как и часть других населенных пунктов этого края, полностью затоплена. Вместе с поселениями под водой оказались и дороги, по которым раньше передвигались местные жители.

Как выглядит старая дорога к затопленной Бакоте / фейсбук "Днестр 1362"

Именно одна из таких дорог сейчас вновь стала видимой. Из-за понижения уровня воды каменистая насыпь вышла на поверхность, и ее можно увидеть во время прогулки по побережью.

Ранее мы уже рассказывали, что стоит обратить внимание во время отдыха на Бакоте, чтобы поездка не пошла не по плану. Например, туристам советуют правильно рассчитывать время на развлечения и оставлять запас на дорогу, ведь отметки на картах не всегда ведут к нужной локации.