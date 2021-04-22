У столиці Туреччини висадили 8 мільйонів тюльпанів: кольорові фото

У Туреччині є легенда, що на дні тюльпана ховається щастя, саме тому турки з особливим почуттям ставляться до цієї квітки. Днями в столиці країни – Стамбулі, висадили майже 8 мільйонів цибулин тюльпанів у різних парках.

Це було зроблено для окраси міста. Попри те, що через пандемію коронавірусу традиційний фестиваль квітів – скасовано.

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Якщо порівняти з попередніми роками, ми зменшили кількість посаджених тюльпанів на третину. Цьогоріч щорічний фестиваль тюльпанів не проводитиметься через пандемію, – повідомив професор Йесін Чаатай Сечкін, який очолює управління мерії Стамбула, що опікується парками та зеленими зонами міста.

Він додав, що з усім тим люди зможуть помилуватися квітковими "килимами".



Щорічний фестиваль квітів в Туреччині – скасовано / Фото: DHA

У парках Emirgan Korusu, Hıdiv Kasrı, Göztepe ve Gülhane Parkı висаджено композиції з тюльпанів 56 видів.



У Стамбулі висадили 8 мільйонів тюльпанів / Фото: SHA

Тюльпан – це квітка-символ Туреччини. Вони були популярні ще в період розквіту Османської імперії. З 2005 року у Стамбулі відбувається Фестиваль тюльпанів, але у 2021-му його скасували вперше.



Люди мають можливість насолодитися тюльпанами у Туреччині / Фото: DHA

Відзначимо, раніше ми писали, що в Ужгороді масово починають розквітати сакури.