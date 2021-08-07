За некоректну поведінку примотали скотчем до крісла: у США знешкодили дебошира – емоційне відео

На рейсі американського лоукостера Frontier сталася пригода. Один з пасажирів спершу лаявся, а потім – конфліктував з бортпровідником. За це екіпаж прив'язав чоловіка до крісла та знешкодив його.

У хід пішов скотч, який і знерухомили шибайголову, і змусили замовчати. Інцидент трапився на рейсі з Філадельфії в Майамі.

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Інцидент на борту авіалайнера

Неприємна ситуація сталася 31 липня. Авіабеоширом виявися 22-річний американець. Його заарештували одразу після приземлення літака. Бортпровідників наразі відсторонили до завершення розслідування. Оскільки їхні дії були серйозним кроком для того, аби втихомирити пасажира.

Відеозапис того, що сталося, яку зробив один з пасажирів. Він опублікував це у своєму твіттері.

Пізніше в справу втрутився профспілка. Тоді авіакомпанія заявила, що бортпровідники не відсторонені, а пішли в оплачувану відпустку на період розслідування.

Проте інше відео показує ставлення пасажирів рейсу: вони сміються зі спроб авіабештектника покликати на допомогу.

Прив'язали до крісла: відео