Не Амальфі: цей регіон Італії визнали найкращим для літнього відпочинку

Італія кожного року приваблює мільйони туристів, проте в країні все ще можна знайти місця, де немає величезних натовпів, але є дуже красиві краєвиди та автентична атмосфера. Один з таких регіонів очолив рейтинг найкращих маловідомих напрямків для літнього відпочинку.

Фахівці проаналізували понад 50 недооцінених туристичних локацій у різних країнах світу, пише Travel + Leisure. Експерти врахували, як часто ці місця згадують у тіктоці чи інстаграмі.

До оцінки також увійшли публікації з хештегами, туристичний потік, літня погода, доступність до активного відпочинку та відгуки гостей.

Яка країна в Італії стала найкращим напрямком літа?

Туристам радять навідатися влітку в італійську Апулію. Цей регіон на півдні Італії відомий білосніжними містечками, бірюзовим морем та старовинною архітектурою.

Красиве море в Апулії: дивіться відео

В інстаграмі цьому регіону присвячено понад 16 мільйонів дописів. Та попри популярність Апулія не страждає від туристичного навантаження, як усі інші італійські напрямки.



Красива Апулія / Фото Pinterest

Щороку в Апулію приїжджає 7 мільйонів туристів, а влітку середня температура досягає 29 градусів. Крім того, тут доволі багато можливостей для відпочинку.

У регіоні налічується 1500 туристичних пам’яток та доступні понад 800 готелів. Саме поєднання мальовничого узбережжя, культурної спадщини та відносно невеликої кількості туристів забезпечило Апулії перше місце у рейтингу.



Вражаюча Апулія / Фото Pinterest

Які ще напрямки потрапили до рейтингу?

Друге місце посіла японська Окінава. Цей регіон відомий тропічними пляжами та прозорою бірюзовою водою. Окінава є альтернативою популярному Токіо чи Кіото.

Третім у списку став італійський острів Сардинія. Пляжі цієї локації поєднують з карибськими, при цьому туристів тут набагато менше, ніж у багатьох популярних регіонах материкової Італії.

До рейтингу також увійшов Пусан у Південній Кореї та польський Гданськ. Прохолодніше літо й нижчі ціни роблять його привабливою альтернативою таким туристичним містам як Прага чи Відень.