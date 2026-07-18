Специалисты проанализировали более 50 недооцененных туристических мест в разных странах мира, пишет Travel + Leisure. Эксперты учли, как часто эти места упоминаются в TikTok или инстаграме.

В оценку также вошли публикации с хэштегами, туристический поток, летняя погода, доступность активного отдыха и отзывы гостей.

Какая страна в Италии стала лучшим летним направлением?

Туристам советуют посетить летом итальянскую Апулию. Этот регион на юге Италии известен белоснежными городками, бирюзовым морем и старинной архитектурой.

Красивое море в Апулии: смотрите видео

В инстаграме этому региону посвящено более 16 миллионов постов. Но, несмотря на популярность, Апулия не страдает от туристической перегрузки, как все другие итальянские направления.



Красивая Апулия / Фото Pinterest

Ежегодно в Апулию приезжает 7 миллионов туристов, а летом средняя температура достигает 29 градусов. Кроме того, здесь достаточно много возможностей для отдыха.

В регионе насчитывается 1500 туристических достопримечательностей и доступно более 800 отелей. Именно сочетание живописного побережья, культурного наследия и относительно небольшого количества туристов обеспечило Апулии первое место в рейтинге.



Впечатляющая Апулия / Фото Pinterest

Какие еще направления попали в рейтинг?

Второе место заняла японская Окинава. Этот регион известен тропическими пляжами и прозрачной бирюзовой водой. Окинава является альтернативой популярным Токио или Киото.

Третьим в списке стал итальянский остров Сардиния. Пляжи этого места не уступают карибским, при этом туристов здесь гораздо меньше, чем во многих популярных регионах материковой Италии.

В рейтинг также вошли Пусан в Южной Корее и польский Гданьск. Более прохладное лето и более низкие цены делают его привлекательной альтернативой таким туристическим городам, как Прага или Вена.