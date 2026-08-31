Не такий дешевий, як усі думають: українка шокувала витратами за місяць у В'єтнамі

В'єтнам часто уявляють країною, де за невеликі гроші можна дозволити собі комфортне життя біля моря. Але коли йдеться не про коротку відпустку, а про цілий місяць, витрати можуть виявитися значно більшими, ніж очікуєш.

Тревел-блогерка Дана Максимова розповіла у своєму інстаграмі, скільки насправді витратила з хлопцем за місяць життя у В'єтнамі. У розрахунок вона включила житло, комунальні послуги, транспорт, спорт, розваги, харчування та навіть дрібні повсякденні покупки.

Скільки коштувала квартира біля моря?

Однією з найбільших статей витрат стала оренда житла. Пара обрала квартиру приблизно за п'ять хвилин ходьби від моря. За неї протягом місяця заплатили 730 доларів. За словами блогерки, знайти саме просторе житло було непросто. Водночас додатково довелося врахувати комунальні послуги, вони обійшлися ще у 140 доларів.

На суму вплинуло і використання кондиціонера. Він працював практично безперервно, тому комунальні витрати виявилися помітною частиною місячного бюджету. Ще 70 доларів витратили на оренду байка на місяць.

Скільки насправді коштує місяць життя у В'єтнамі / інстаграм dana_maksimova_

Скільки пішло на спорт і розваги?

Щомісячний абонемент у спортзал коштував 43 долари. За ці гроші Дана мала доступ не лише до самого залу, а і до басейнів та групових занять. Однак спортзал був не єдиною активністю. Час від часу пара ходила на клаймбінг та грала у піклбол. На ці заняття загалом витратили ще 78 доларів.

Скільки коштували їжа та повсякденні витрати?

Найбільше здивування, за словами блогерки, викликали витрати на харчування. Пара виявила, що походи по закладах можуть досить швидко збільшувати загальну суму. За місяць на харчування в різних закладах вони витратили 602 долари. Ще 400 доларів пішло на продукти, які купували в супермаркетах та на базарі.

Окремо до бюджету додалися дрібні повсякденні покупки. На SIM-карти, походи в кіно та інші подібні витрати пішло ще 80 доларів. У результаті місяць життя у В'єтнамі для пари обійшовся у 2143 долари.