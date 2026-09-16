У цій печері росте цілий ліс та тече річка, над якою утворюються хмари: що це за дивовижне місце

Уявіть простір, де стеля здіймається на сотні метрів, під ногами протікає річка, а повітря настільки вологе, що над головою можуть з'являтися хмари. І все це не на поверхні, а глибоко всередині вапнякової гори у В'єтнамі.

Про цікаві деталі Ханг Сон Дунг – найбільшого відомого печерного проходу у світі, написало видання Econews.

Які розміри має Сон Дунг?

Сон Дунг важко уявити як звичайний підземний тунель. За даними книги рекордів Гіннеса, основний прохід сягає близько 200 метрів заввишки та 150 метрів завширшки, а його довжина становить щонайменше 6,5 кілометра. Національний парк порівнює масштаб печери з простором, у якому могла б поміститися будівля заввишки близько 40 поверхів.

Водночас цей рекорд стосується саме найбільшого печерного проходу, а не найдовшої системи з'єднаних тунелів. Саме тому Сон Дунг відрізняється від Мамонтової печери у США, відомої своєю розгалуженою системою.

Довжина печери становить щонайменше 6,5 кілометра / фото TripAdvisor

Як всередині печери з'явився ліс?

Однією з найцікавіших особливостей Сон Дунга стали великі отвори у стелі. Вони утворилися внаслідок обвалів і пропускають сонячне світло всередину печери. Біля одного з таких місць розташований сад Едама.

За даними Oxalis Adventure, дерева тут можуть досягати 40 – 50 метрів – це приблизно висота 15 – 16-поверхового будинку. У менш освітлених ділянках ростуть мохи та папороті. Поживні речовини для рослинності також надходять із давніх відкладень посліду кажанів.

Як у печері іноді з'являються хмари?

У Сон Дунзі є підземна річка, яка насичує повітря вологою. Через великі отвори в стелі всередину потрапляє повітря з поверхні. Коли повітряні маси різної температури зустрічаються у вологому середовищі, всередині можуть утворюватися туман і хмари.

Як виглядають хмари у печері: дивитись відео

Як саме відкрили величезну печеру?

Вхід до Сон Дунга місцевий житель Хо Кхань знайшов ще у 1990 році, коли шукав укриття від шторму. Він почув шум води та побачив туман, однак тоді не досліджував печеру. У 2009 році Хо Кхань привів до входу британську команду дослідників. Після цього почалися детальні дослідження та вимірювання, які дозволили встановити масштаб печери.

Сон Дунг також є домом для дикої природи. У дослідженні 2022 року науковці задокументували тут щонайменше 6 видів кажанів. Проте через особливості підземного середовища доступ до печери обмежений: офіційні правила передбачають близько 1000 відвідувачів на рік, а в одній групі може бути не більше 10 туристів.