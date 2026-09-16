Об интересных фактах о Ханг Сон Дунг – самом большом известном пещерном проходе в мире – написало издание Econews.

Каковы размеры Сон Дунг?

Сон Дунг трудно представить как обычный подземный туннель. По данным Книги рекордов Гиннеса, основной проход достигает около 200 метров в высоту и 150 метров в ширину, а его длина составляет не менее 6,5 километра. Национальный парк сравнивает масштаб пещеры с пространством, в котором могло бы поместиться здание высотой около 40 этажей.

В то же время этот рекорд касается именно самого большого пещерного прохода, а не самой длинной системы соединенных туннелей. Именно поэтому Сон Дунг отличается от Мамонтовой пещеры в США, известной своей разветвленной системой.

Длина пещеры составляет не менее 6,5 километра / Фото TripAdvisor

Как внутри пещеры появился лес?

Одной из самых интересных особенностей Сон Дунга стали большие отверстия в потолке. Они образовались в результате обвалов и пропускают солнечный свет внутрь пещеры. Возле одного из таких мест расположен сад Эдема.

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По данным Oxalis Adventure, деревья здесь могут достигать 40 – 50 метров – это примерно высота 15 – 16-этажного здания. В менее освещенных участках растут мхи и папоротники. Питательные вещества для растительности также поступают из древних отложений летучих мышей.

Как в пещере иногда появляются облака?

В Сон Дунге есть подземная река, которая насыщает воздух влагой. Через большие отверстия в потолке внутрь попадает воздух с поверхности. Когда воздушные массы разной температуры сталкиваются во влажной среде, внутри могут образовываться туман и облака.

Как выглядят облака в пещере: смотрите видео

Как именно открыли огромную пещеру?

Вход в Сон Дунг местный житель Хо Кхань обнаружил еще в 1990 году, когда искал укрытие от шторма. Он услышал шум воды и увидел туман, однако тогда не исследовал пещеру. В 2009 году Хо Кхань привел к входу британскую команду исследователей. После этого начались подробные исследования и измерения, которые позволили установить масштаб пещеры.

Сон Дунг также является домом для дикой природы. В исследовании 2022 года ученые зафиксировали здесь как минимум 6 видов летучих мышей. Однако из-за особенностей подземной среды доступ к пещере ограничен: официальные правила предусматривают около 1 000 посетителей в год, а в одной группе может быть не более 10 туристов.