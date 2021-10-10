На соляному острові посеред Мертвого моря росте "Дерево життя": дивовижні фото

Хто б міг подумати, що посеред Мертвого моря може "прижитися" хоч якась рослина. Та все ж, на незайманому білому соляному острові це трапилося.

Йдеться про "Дерево життя" в самому серці Мертвого моря. Воно розташувалося неподалік пляжу Ейн-Бокек, ізраїльського курорту поблизу Аради.

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"Дерево" росте в центрі солоного острова, оточеного бірюзовою водою. Насправді ж, воно має цікаву історію. Туристи, які так відчайдушно бажають потрапити сюди, будуть здивовані.



"Дерево життя" посеред Мертвого моря / Фото з Фейсбуку StandWithUs

Приїхавши на острів, на дереві можна помітити бутони на гілках і коріння, що тягнуться в солону кору острова. Більшість роблять висновок, що рослина проросла і виросла там. Однак це не так!



Неподалік пляжу Ейн-Бокек "росте" дерево життя / Фото з Фейсбуку Duncan Oil

"Посадив" дерево місцевий художник, як оригінальну інсталяцію. Як відомо, він щодня відвідував його, наносячи бруд навколо основи, щоб воно отримувало всі поживні речовини, необхідні для виживання в цьому середовищі.



На соляному острові посеред Мертвого моря росте "Дерево життя" / Фото з Фейсбуку Duncan Oil

Це чудова локація для фотографій, тому, якщо опинитесь у Мертвому морі біля Ейн -Бокек, обов'язково відвідайте морський острів, на якому "росте" дерево життя!