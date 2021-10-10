Речь идет о "Дереве жизни" в самом сердце Мертвого моря. Оно расположилось неподалеку пляжа Эйн-Бокек, израильского курорта вблизи Арада.

Читайте также Медитация и внутреннее спокойствие в итальянской церкви, будто парит в воздухе: удивительные фото

"Дерево" растет в центре соленого острова, окруженного бирюзовой водой. На самом деле, оно имеет интересную историю. Туристы, которые так отчаянно хотят попасть сюда, будут удивлены.



"Дерево жизни" среди Мертвого моря / Фото с Фейсбука StandWithUs

Приехав на остров, на дереве можно заметить бутоны на ветвях и корни, что тянутся в соленую кору острова. Большинство делают вывод, что растение проросло и выросло там. Однако это не так!



Неподалеку пляжа Эйн-Бокек "растет" дерево жизни / Фото с Фейсбука Duncan Oil

"Посадил" дерево местный художник, как оригинальную инсталляцию. Как известно, он ежедневно посещал его, нанося грязь вокруг основания, чтобы оно получало все питательные вещества, необходимые для выживания в этой среде.



На соляном острове посреди Мертвого моря растет "Дерево жизни" / Фото с Фейсбука Duncan Oil

Это прекрасная локация для фотографий, поэтому, если окажетесь в Мертвом море у Эйн -Бокек, обязательно посетите морской остров, на котором "растет" дерево жизни!