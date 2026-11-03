Одне з міст розташоване неподалік України: які напрямки Європи найкращі для соло-мандрівників

Наважитися на першу самостійну поїздку за кордон – це завжди виклик, де ключову роль відіграє правильний вибір напрямку. Аналітики дослідили найпопулярніші локації континенту та склали детальний рейтинг, який показує, куди соло-туристам вирушати вигідно та безпечно, а які напрямки краще оминати через ризик суттєво спустошити гаманець.

Сервіс Radical Storage опублікував Solo Travel Index, для розрахунку якого порівняли 48 найвідвідуваніших напрямків Європи. Кожен показник оцінювали за десятибальною шкалою, після чого вивели підсумковий середній бал для кожного куточка Європи.

Хто увійшов до топ 10 найкращих міст для соло-мандрівників?

Абсолютним лідером рейтингу стала столиця Чехії, Прага. Вона продемонструвала ідеальний баланс між середнім чеком за день та високим рівнем захищеності: день перебування тут з урахуванням житла, харчування, транспорту й розваг обійдеться приблизно в 134,33 євро, а за рівнем безпеки місто посіло 8 місце серед усіх учасників дослідження.

Другу сходинку посів Краків у Польщі. Це особливо цікавий напрямок для українців, адже місто розташоване порівняно близько до України, тож дістатися сюди можна без тривалих і складних переїздів. Крім зручного розташування, Краків приваблює доступнішими цінами.

Трійку лідерів замикає Стамбул: турецький мегаполіс піднявся так високо перш за все завдяки найдешевшим ліжко-місцям у хостелах. Повний перелік десяти найкращих європейських міст для поїздок наодинці виглядає так:

Прага, Чехія,

Краків, Польща,

Стамбул, Туреччина,

Лісабон, Португалія,

Ґданськ, Польща,

Берлін, Німеччина,

Порту, Португалія,

Севілья, Іспанія,

Барселона, Іспанія,

Рига, Латвія.

Які міста потрапили до списку найгірших для одиночних поїздок?

Протилежна ситуація склалася у містах, які опинилися наприкінці рейтингу. Найменш придатним для сольних подорожей визнали Цюрих у Швейцарії. Головною причиною стали високі ціни: середня вартість проживання тут становить 168,13 євро на день – це найвищий показник серед усіх досліджених міст. Крім того, Цюрих посів друге місце за дорожнечею харчування та третє за вартістю транспорту.

На другому місці антирейтингу опинився Рейк'явік в Ісландії, а третю позицію посіла Венеція в Італії. Обидва міста також виявилися надто дорогими для мандрівників, які подорожують самостійно та не можуть розділити витрати на житло з іншими людьми.

За підрахунками Radical Storage, день перебування в одному з 10 міст наприкінці рейтингу обходиться в середньому у 252 євро. Для порівняння, у десятці найкращих напрямків цей показник становить 153 євро. До десятки найменш доступних для сольних мандрівок міст також увійшли: