Один из городов находится недалеко от Украины: лучшие направления Европы для соло-путешествий

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Сервис Radical Storage опубликовал Solo Travel Index, для расчета которого сравнили 48 самых посещаемых направлений Европы. Каждый показатель оценивали по десятибалльной шкале, после чего вывели итоговый средний балл для каждого уголка Европы.

Кто вошел в топ 10 лучших городов для одиноких путешественников?

Абсолютным лидером рейтинга стала столица Чехии, Прага. Она продемонстрировала идеальный баланс между средней суммой расходов в день и высоким уровнем безопасности: день пребывания здесь с учетом жилья, питания, транспорта и развлечений обойдется примерно в 134,33 евро, а по уровню безопасности город занял 8-е место среди всех участников исследования.

Второе место занял Краков в Польше. Это особенно интересное направление для украинцев, ведь город расположен относительно недалеко от Украины, поэтому добраться сюда можно без длительных и сложных переездов. Помимо удобного расположения, Краков привлекает более доступными ценами.

Тройку лидеров замыкает Стамбул: турецкий мегаполис поднялся так высоко прежде всего благодаря самым дешевым спальным местам в хостелах. Полный список десяти лучших европейских городов для путешествий в одиночку выглядит так:

Прага, Чехия,

Краков, Польша,

Стамбул, Турция,

Лиссабон, Португалия,

Гданьск, Польша,

Берлин, Германия,

Порту, Португалия,

Севилья, Испания,

Барселона, Испания,

Рига, Латвия.

Какие города попали в список худших для одиночных путешествий?

Противоположная ситуация сложилась в городах, оказавшихся в конце рейтинга. Наименее подходящим для одиночных путешествий признали Цюрих в Швейцарии. Главной причиной стали высокие цены: средняя стоимость проживания здесь составляет 168,13 евро в день – это самый высокий показатель среди всех исследованных городов. Кроме того, Цюрих занял второе место по дороговизне питания и третье по стоимости транспорта.

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На втором месте антирейтинга оказался Рейкьявик в Исландии, а третью позицию заняла Венеция в Италии. Оба города также оказались слишком дорогими для путешественников, которые путешествуют самостоятельно и не могут разделить расходы на жилье с другими людьми.

По подсчетам Radical Storage, день пребывания в одном из 10 городов в конце рейтинга обходится в среднем в 252 евро. Для сравнения, в десятке лучших направлений этот показатель составляет 153 евро. В десятку наименее доступных для самостоятельных путешествий городов также вошли: