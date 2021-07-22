Смачна Україна: що скуштувати в різних областях, щоб сповна пізнати кухню

Україна колоритна не тільки краєвидами, але й різноманіттям страв. Якщо запитати українця про національну страву, то напевно, крім борщу він назве ще декілька смаколиків зі свого регіону.

Чи пробували Ви легендарні деруни та пекучий гірський бограч, прославлені галушки й дунайські оселедці, різні варіації борщів, пиріжків, печені тощо? Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує добірку цікавих страв української кухні, які варто спробувати. Смакуйте з сім'єю та друзями!

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За дерунами – на Полісся

Раціон північних областей країни відрізняється калорійністю та цікавими поєднаннями складових. Ймовірно, це стало "причиною" розповсюдження та вдосконалення фірмової страви – дерунів. Вони є брендом Полісся, навіть є щорічний фестиваль, на якому можна спробувати цю хрумку та апетитну картопляну страву у різних господинь.

Меню рибальського краю: прямуйте на Південь

Справжній рай українського рибацтва розташований у Вилково. Дніпро, Південний Буг, Дністер і Дунай об'єднують свої сили, саме тому варто спробувати феномен гастрономічної мапи півдня – дунайський оселедець. З них місцеві господині готують понад 20 страв, тож для кожного віднайдеться свій смак!

А от Одеса відома своєю Ца-ца (смажена тюлька), биточками з бичків та рибою-фіш (начинена риба без кісткок).

Полтавська галушка

Це унікальна гастрономічна традиція виключно Полтавщини. Це є неймовірне поєднання повітряного пухкого тіста та начинки або поливки. Не варто плутати з клецками.. Хоча ті, хто хоч раз пробував полтавські галушки – вже ніколи не забуде смак кулінарного шедевра!

Сезонність Східної України

Зважаючи на важкий індустріальний труд та степовий клімат, тут багато страв носять дуже сезонний характер. А кінцевий продукт є оптимально поживним, додавати бадьорості та енергії. Першою стравою влітку тут традиційно пропонують окрошку. Холодний суп, приготований на сироватці або квасі, а "начинкою" є овочі та ковбаса.

Бограч та банош – візитівки кухні на заході країни

Бограч, за традицією, готують на відкритому вогні. Це вважається першою стравою, хоча деякі господині роблять її такої густою та поживною, що й друге можна не подавати. Готують його на жирному бульйоні, з картоплею, перцем, грибами, але все залежить від уподобань господині. А якщо лишаться сили, то після бограчу замовляють банош – традиційну кукурудзяну кашу, що вариться на сметані чи вершках, а заправляється тільки натуральною бринзою і салом.

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KAMIQ, бо це авто поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика. Ним можна комфортно їздити як містом, так і гірським бездоріжжям. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Середня витрата палива становить 4 літри на 100 кілометрів. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:

Смачної поїздки!