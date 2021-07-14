У Словенії оновили правила в'їзду для туристів з усіх списків країн: що треба знати українцям
Джерело:Schengen visa info
Уряд Словенії оновили умови в’їзду. Тепер мандрівники з усього світу, зокрема й з червоних та помаранчевих зон, можуть потрапити на відпочинок до цієї балканської країни.
Умови наступні: турист має пройти повний курс щеплень або надати результати ПЛР-тесту або довідку про одужання від коронавірусу.
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Які умови в’їзду для українців
У Словенії скасували обов'язковий 14-денний карантин для усіх туристів.
Будь-хто, у кого є Європейський цифровий сертифікат або цифровий сертифікат COVID з третьої країни, зможе в'їхати в країну, не проходячи карантин,
– мовиться в заяві уряду.
Мандрівники з країн, значно постраждалих від COVID і його нових штамів, занесені до червоного списку. Україна входить до помаранчевих країн. Для в'їзду необхідно надати один з документів:
- про повний курс вакцинації;
- негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до перетину кордону;
- експрес-тест, зроблений не більше ніж за 48 годин до подорожі;
- довідку про одужання від COVID-19 (документ має бути англійською).