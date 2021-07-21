Словаччина відкрила свої кордони для українців: що потрібно знати туристам

Словацька Республіка дозволила українським туристам в'їжджати на територію країни. Це стосується, як вакцинованих громадян, так і тих, що не отримали щеплення від COVID-19.

Однак останніх по прибутті чекає карантин. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувався, в'їзд можливий з самоізоляцією, – зазначив він.

Умови в'їзду

Віднедавна для в'їзду на територію Словаччини громадяни зобов'язані зареєструватись за посиланням: https://korona.gov.sk/ehranica, підтвердити реєстрацію на кордоні, а також бути готовими підтвердити реєстрацію під час перебування на території країни.

Авіатурист повинен заповнити форму за посиланням: https://www.mindop.sk/covid/. Після прибуття з визначених країн, необхідно надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду.

Реєстрація обов'язкова під час кожного в'їзду, крім:

повністю щеплених осіб (реєстрація дійсна 6 місяців);

осіб, які отримали першу дозу будь-якої вакцини (реєстрація чинна до 09.08.2021);

осіб віком від 12 до 18 років (реєстрація чинна до 09.08.2021);

осіб, які подорожують з метою проходження діагностики або лікування (реєстрація чинна 1 тиждень).

Ця вимога не стосується дітей віком до 12 років та осіб, які перетинають територію Словаччини транзитом.

Усі невакциновані особи, які прибувають до країни, повинні піти на 14-денну самоізоляцію. Термін можна скоротити, отримавши негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж на 5-й день.