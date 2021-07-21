Словаччина відкрила свої кордони для українців: що потрібно знати туристам
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Словацька Республіка дозволила українським туристам в'їжджати на територію країни. Це стосується, як вакцинованих громадян, так і тих, що не отримали щеплення від COVID-19.
Однак останніх по прибутті чекає карантин. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувався, в'їзд можливий з самоізоляцією, – зазначив він.
Умови в'їзду
Віднедавна для в'їзду на територію Словаччини громадяни зобов'язані зареєструватись за посиланням: https://korona.gov.sk/ehranica, підтвердити реєстрацію на кордоні, а також бути готовими підтвердити реєстрацію під час перебування на території країни.
Авіатурист повинен заповнити форму за посиланням: https://www.mindop.sk/covid/. Після прибуття з визначених країн, необхідно надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду.Ця вимога не стосується дітей віком до 12 років та осіб, які перетинають територію Словаччини транзитом.
Реєстрація обов'язкова під час кожного в'їзду, крім:
- повністю щеплених осіб (реєстрація дійсна 6 місяців);
- осіб, які отримали першу дозу будь-якої вакцини (реєстрація чинна до 09.08.2021);
- осіб віком від 12 до 18 років (реєстрація чинна до 09.08.2021);
- осіб, які подорожують з метою проходження діагностики або лікування (реєстрація чинна 1 тиждень).
Усі невакциновані особи, які прибувають до країни, повинні піти на 14-денну самоізоляцію. Термін можна скоротити, отримавши негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж на 5-й день.Зверніть увагу! Детальніше про умови в'їзду можна дізнатися на сайті консульської служби МЗС.