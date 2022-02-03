У слід за Данією: Швеція скасовує майже всі COVID-обмеження

Чимало країн світу починають скасовувати обмеження, запроваджені у зв'язку із COVID-19. Швеція теж вирішила слідувати такому прикладу.

Тому вже наступного тижня держава скасує більшість коронавірусних обмежень.

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Швеція скасовує майже всі COVID-обмеження

Про те, що майже всі обмеження будуть зняті, і що ті, хто працює вдома, повинні підготуватися до повернення на роботу, оголосили прем'єр-міністр Магдалена Андерссон, міністр охорони здоров'я Лена Галленгрен і генеральний директор Агентства охорони здоров'я Карін Тегмарк Візелл.

Пандемія не закінчилася, але вступає в абсолютно нову фазу. Ми наближаємося до того, що Швеція знову відкриється,

– заявила Андерссон.

Так, з 9 лютого будуть скасовані наступні обмеження:

знову дозволять проводити масові заходи;

знімуть обмеження на роботу закладів (ресторани повинні закриватися о 23:00);

у закладах з концертами чи іншими розвагами можуть бути зайняті лише сидячі місця, а на приватних вечірках в орендованих місцях – максимум 20 осіб;

буде знято вимогу надавати "паспорти вакцинації" для відвідування громадських місць;

працівників знову повернуть до офісів – необов'язково перебувати на "дистанційці".

Втім, залишаться деякі рекомендації для невакцинованих й тих, хто має симптоми COVID-19.

За словами уряду, рішення про скасування цих вимог було прийнято на основі низки факторів, зокрема, на тому, що "Омікрон", схоже, є більш м'яким варіантом вірусу. Також вплинув відсоток вакцинованого населення Швеції.