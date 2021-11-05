SkyUp анонсувала літню програму польотів: куди можна буде полетіти у 2022
Джерело:пресслужба SkyUp
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває продаж квитків на період літньої навігації 2022 року. Програма польотів містить понад 100 напрямків до 30 країн із Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова.
Акційні квитки можна забронювати на офіційному сайті Skyup.aero. Також варто скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua та Kiwi.
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SkyUp влаштував розпродаж квитків на літо
Влітку 2022 року з міст України можна буде полетіти до 30 країн, зокрема Великої Британії, Італії, Іспанії, Кіпру, Мальти, Португалії, Німеччини, Франції, Албанії, Болгарії, Греції, Литви, Польщі, Словаччини, Хорватії, Чехії, Чорногорії, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Бахрейну, Ізраїлю, Йорданії, Казахстану, Кувейту, ОАЕ, Оману, Саудівської Аравії, Тунісу і Туреччини.
Програма польотів складатиметься з наступних напрямків:
Із Запоріжжя до:
- Албанії;
- Болгарії;
- Греції;
- Грузії;
- Італії;
- Іспанії;
- Кіпру;
- Чехії;
- Чорногорії.
Зі Львова до:
- Азербайджану;
- Албанії;
- Бахрейну;
- Греції;
- Грузії;
- Ізраїлю;
- Іспанії;
- Кіпру;
- Кувейту;
- Португалії;
- Саудівської Аравії;
- Туреччини;
- Чехії;
- Чорногорії.
З Одеси до:
- Азербайджану;
- Албанії;
- Вірменії;
- Греції;
- Грузії;
- Італії;
- Іспанії;
- Литви;
- Туреччини;
- Чехії;
- Чорногорії.
З Харкова до:
- Албанії;
- Болгарії;
- Греції;
- Грузії;
- Іспанії;
- Кіпру;
- Словаччини;
- Чехії;
- Чорногорії.
Важливо! Деталі про відкриті країни та умови в'їзду для українців – читайте на сайті консульської служби МЗС України.