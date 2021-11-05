SkyUp анонсувала літню програму польотів: куди можна буде полетіти у 2022

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває продаж квитків на період літньої навігації 2022 року. Програма польотів містить понад 100 напрямків до 30 країн із Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова.

Акційні квитки можна забронювати на офіційному сайті Skyup.aero. Також варто скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua та Kiwi.

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SkyUp влаштував розпродаж квитків на літо

Влітку 2022 року з міст України можна буде полетіти до 30 країн, зокрема Великої Британії, Італії, Іспанії, Кіпру, Мальти, Португалії, Німеччини, Франції, Албанії, Болгарії, Греції, Литви, Польщі, Словаччини, Хорватії, Чехії, Чорногорії, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Бахрейну, Ізраїлю, Йорданії, Казахстану, Кувейту, ОАЕ, Оману, Саудівської Аравії, Тунісу і Туреччини.

Програма польотів складатиметься з наступних напрямків:

Із Запоріжжя до:

Албанії;

Болгарії;

Греції;

Грузії;

Італії;

Іспанії;

Кіпру;

Чехії;

Чорногорії.

Зі Львова до:

Азербайджану;

Албанії;

Бахрейну;

Греції;

Грузії;

Ізраїлю;

Іспанії;

Кіпру;

Кувейту;

Португалії;

Саудівської Аравії;

Туреччини;

Чехії;

Чорногорії.

З Одеси до:

Азербайджану;

Албанії;

Вірменії;

Греції;

Грузії;

Італії;

Іспанії;

Литви;

Туреччини;

Чехії;

Чорногорії.

З Харкова до:

Албанії;

Болгарії;

Греції;

Грузії;

Іспанії;

Кіпру;

Словаччини;

Чехії;

Чорногорії.

З 4 до 11 листопада 2021 року квитки на літо доступні зі знижкою 22%. Для активації потрібно ввести промокод:. Він актуальний для рейсів з 30 березня 2022 року, за винятком періодів з 24.04.2022 до 10.05.2022, з 26.06.2022 до 30.06.2022 та з 23.08.2022 до 30.08.2022.