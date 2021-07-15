SkyUp у серпні відкриє рейс в Саудівську Аравію: розклад, ціни та умови в'їзду

Український авіаперевізник SkyUp відкриває новий напрямок. Рейси до Саудівської Аравії здійснюватимуть з аеропортів у Києві та Львові. Вартість перельоту стартує від 307 доларів в один бік.

Перший рейс відбудеться вже 3 серпня. У Саудівський Аравії літаки авіаперевізника прийматимуть 3 аеропорти, тому літаки SkyUp до цієї країни відлітатимуть майже щоденно.

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Розклад рейсів і ціни на квитки

Київ — Даммам — Київ. Рейси щовівторка, перший – 3 серпня.

Київ — Джидда — Київ. Рейси здійснюватимуться по четвергах і неділях, починаючи з 8 серпня.

Київ — Ер-Ріяд — Київ. Вильоти з Києва відбуватимуться щосереди та щосуботи, назад до столиці - щочетверга та щонеділі. Почнуть літати вже з 4 серпня.

Львів — Даммам — Львів стартує 5 серпня, рейси в Даммам відбуватимуться щочетверга, рейси до Львова – щоп'ятниці.

Зважаючи на певний ступінь закритості цієї країни, рейси до Саудівської Аравії – мов портал у зовсім інший світ. Він відкриє можливість познайомитися з культурою цієї країни та дослідити давні пам’ятки, марсіанські пейзажі пустелі та сучасні комфортні міста.

Які умови в’їзду в Саудівську Аравію

Є низка умов для двох категорій туристів: вакцинованих та невакцинованих.

Щепленим мандрівникам треба буде надати сертифікат про повний курс вакцинації (затверджені вакцини: Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna — 2 дози вакцини, Johnson & Johnson — 1 доза), надати негативний ПЛР-тест та зареєструватися на онлайн-платформі не пізніше ніж за 72 години до вильоту

Невакцинованим мандрівникам доведеться надати негативний ПЛР-тест, відбути 7-денний карантин та зробити 2 повторних ПЛР-тести одразу після прильоту та на 7 день перебування. Додатково: цим туристам необхідно мати "карантинний страховий пакет", який охоплює виплати у випадку захворювання на COVID-19, місце проходження карантину та ПЛР-тести на 1-й та 7-й день карантину.