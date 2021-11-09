SkyUp пропонує акційні квитки на рейси з Києва до райського острова Тенерифе

Острів Тенерифе в Атлантичному океані нерідко називають райським. Він пропонує гостям неймовірні пейзажі Атлантики, національних парків, марсіанські краєвиди вулканів, і це ще не все!

Не дивно, що туристи мріють потрапити на острів. Українці – не виняток.

Читайте також SkyUp анонсувала літню програму польотів: куди можна буде полетіти у 2022

Що ж, українська авіакомпанія SkyUp Airlines вирішила порадувати своїх клієнтів – з 8 до 10 листопада 2021 року пропонує придбати квитки за напрямком Київ – Тенерифе – Київ усього за 99 доларів.

Зазначається, що акція діє на період подорожі до 17 грудня 2021 року включно.

Забронювати квитки можна на офіційному сайті Skyup.aero. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу аvia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua та Kiwi.

Що слід знати про Тенерифе Це найбільший острів Канарських островів. Тут можна знайти розваги до вподоби. Для любителів дискотек підходить Коста-адах. Якщо плануєте відпочити від суєти великого міста, вирушайте в Лоро-парк, який славиться: дельфінарієм, величезним зоопарком, ботанічним парком і аквапарком. Тенерифе заслужено називають островом "вічної весни", оскільки температура повітря круглий рік – +20 – 25 градусів за Цельсієм. Тут ви знайдете пляжі як із жовтим, так і з чорним пісками. Острів відомий у всьому світі своїм карнавалом Санта-Крус-де-Тенеріфе.

Умови в'їзду до Іспанії

Міністерство охорони здоров'я Іспанії включило Україну до переліку країн "зеленої зони" (чинний до 14 листопада включно), тому громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність COVID-19 за умови завчасного заповнення формуляра санітарного контролю: https://www.spth.gob.es/.

На його основі генерується QR-код, який має надаватися представникам компанії перевізника перед посадкою на рейс, а також службам санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту прибуття до Іспанії.