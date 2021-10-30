Скульптури з вітражами виграють барвами на морських узбережжях: дивовижні фото
Джерело:Сolossal
Фігури-тотеми з кольоровим склом з’являються в англійських прибережних зонах завдяки художниці Луїзі Дархем. Вона вбудовує вітражі в стовпи-хвилерізи, наповнюючи темну морську воду новими фарбами.
Мисткиня живе в англійському Шорхем-бай-Сі та створює скульптури між морем та землею.
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Фігури Дархем – це дерев’яні стовпи, які можуть витримати прибережну стихію.
Для чого ці стовпиСтовпи використовують для убезпечення берегу від сильних хвиль. Ці установки – хвилерізи, які розрізають великі потоки води та захищають узбережжя і його мешканців. Хвилерізи створюють з твердої деревини, яка може витримати будь-які погодні умови та вистояти проти хвиль – зазвичай для стовпів використовують тропічні дерева, які звикли протистояти волозі.
Фігури на пляжах заворожують своїми кольорами / Фото Луїзи Дархем
Художниця додає похмурим постаментам нових кольорів та оригінальності. Вона вбудовує смуги та кола з різнокольорового скла, щоб стовпи виглядали особливо. Завдяки сонячному світлу хвилерізи сяють новими барвами – усі кольори веселки прикрашають море.
Все залежить від світла. Це магія скла і магія всього живого,
– зазначає мисткиня.
Барвисті стовпи прикрашають морське узбережжя / Колаж 24 каналу з фото Луїзи Дархем
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Дархем використовує асиметричні та геометричні скельця, які вона вбудовує в дерев’яні стовпи. Колір – головна особливість творчості мисткині.
Просто мати всі кольори скла, викладені переді мною, достатньо, щоб я почувалася добре. Я думаю, саме тому мої роботи так подобаються іншим. Колір змушує нас почувати себе краще,
– розповіла художниця.
Художниця вбудовує скло у міцне дерево / Фото Луїзи Дархем
Дівчина публікує свої роботи на сторінці в інстаграмі та на власному сайті.
Я намагаюся не перенавантажувати твори чимось інтелектуальним. Моя робота – не з голови, а від серця,
– додала Дархем.