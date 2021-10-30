Скульптуры с витражами играют красками на морских побережьях: удивительные фото
Источник:Сolossal
Фигуры-тотемы с цветным стеклом появляются в английских прибрежных зонах благодаря художнице Луизе Дархем. Она встраивает витражи в столбы-волнорезы, наполняя темную морскую воду новыми красками.
Художница живет в английском Шорхем-бай-Си и создает скульптуры между морем и землей.
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Фигуры Дархэм – это деревянные столбы, которые могут выдержать прибрежную стихию.
Для чего эти столбы
Столбы используют для ограждения берега от сильных волн. Эти установки – волнорезы, которые разрезают большие потоки воды и защищают побережье и его жителей. Волнорезы создают из твердой древесины, которая может выдержать любые погодные условия и выстоять против волн – обычно для столбов используют тропические деревья, которые привыкли противостоять влаге.
Фигуры на пляжах завораживают своими цветами / Фото Луизы Дархем
Художница добавляет мрачным постаментам новых цветов и оригинальности. Она встраивает полосы и круги из разноцветного стекла, чтобы столбы выглядели особенно. Благодаря солнечному свету волнорезы сияют новыми красками – все цвета радуги украшают море.
Все зависит от света. Это магия стекла и магия всего живого,
– отмечает художница.
Красочные столбы украшают морское побережье / Коллаж 24 канала с фото Луизы Дархем
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Дархэм использует асимметричные и геометрические стекляшки, которые она встраивает в деревянные столбы. Цвет – главная особенность творчества художницы.
Просто иметь все цвета стекла, выложенные передо мной, достаточно, чтобы я чувствовала себя хорошо. Я думаю, именно поэтому мои работы так нравятся другим. Цвет заставляет нас чувствовать себя лучше,
– рассказала художница.
Художница встраивает стекло в прочное дерево / Фото Луизы Дархэм
Девушка публикует свои работы на странице в инстаграме и на собственном сайте.
Я стараюсь не перегружать произведения чем-то интеллектуальным. Моя работа – не из головы, а от сердца,
– добавила Дархем.