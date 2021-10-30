Художница живет в английском Шорхем-бай-Си и создает скульптуры между морем и землей.

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Фигуры Дархэм – это деревянные столбы, которые могут выдержать прибрежную стихию.

Для чего эти столбы

Столбы используют для ограждения берега от сильных волн. Эти установки – Столбы используют для ограждения берега от сильных волн. Эти установки – волнорезы , которые разрезают большие потоки воды и защищают побережье и его жителей. Волнорезы создают из твердой древесины, которая может выдержать любые погодные условия и выстоять против волн – обычно для столбов используют тропические деревья, которые привыкли противостоять влаге.



Фигуры на пляжах завораживают своими цветами / Фото Луизы Дархем

Художница добавляет мрачным постаментам новых цветов и оригинальности. Она встраивает полосы и круги из разноцветного стекла, чтобы столбы выглядели особенно. Благодаря солнечному свету волнорезы сияют новыми красками – все цвета радуги украшают море.

Все зависит от света. Это магия стекла и магия всего живого,

– отмечает художница.



Красочные столбы украшают морское побережье / Коллаж 24 канала с фото Луизы Дархем

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Дархэм использует асимметричные и геометрические стекляшки, которые она встраивает в деревянные столбы. Цвет – главная особенность творчества художницы.

Просто иметь все цвета стекла, выложенные передо мной, достаточно, чтобы я чувствовала себя хорошо. Я думаю, именно поэтому мои работы так нравятся другим. Цвет заставляет нас чувствовать себя лучше,

– рассказала художница.



Художница встраивает стекло в прочное дерево / Фото Луизы Дархэм

Девушка публикует свои работы на странице в инстаграме и на собственном сайте.

Я стараюсь не перегружать произведения чем-то интеллектуальным. Моя работа – не из головы, а от сердца,

– добавила Дархем.