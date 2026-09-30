Добиралася 55 годин: українка розповіла, скільки заплатила за дорогу з Києва до Японії

Японія – це популярний напрямок серед туристів, які вже об'їздили Європу і прагнуть побачити нову культуру та абсолютно інше життя. Дістатися "Країни сонця" – ще той квест, але він точно того вартує.

Для українських туристів поїздка до Японії потребує складного планування, адже через війну цивільне авіасполучення в нашій країні не працює, тому спочатку необхідно дістатися до іншої держави, звідки можна вилетіти до Японії. Українка @kristikuzenko, яка відвідала Японію, розповіла про власний маршрут. Вона провела в дорозі з Києва до Японії близько 55 годин і поділилася, скільки коштувала така подорож.

Скільки українка заплатила за подорож до Японії?

Українка летіла з аеропорту в Будапешті, тож спершу їй потрібно було дістатися Угорщини. Ввечері мандрівниця сіла на потяг з Києва на Закарпаття і вже вранці була на вокзалі в Ужгороді. За квиток дівчина заплатила 900 гривень. В Ужгороді на дівчину очікував груповий трансфер, який відвіз туристів у Будапешт. Разом з проходженням кордону час у дорозі зайняв 7 годин. Коштувала така поїздка 1700 гривень.

Щоб відпочити з дороги перед тривалим перельотом, дівчина виділила один день на Будапешт. Тут вона погуляла містом, покаталася на кораблику заночувала у готелі, який коштував 2500 гривень за двох, і лише на другий день поїхала в аеропорт. Таксі до летовища обійшлося їй у 300 гривень, оскільки загальну вартість ділили на 5 пасажирів.

Далі була найцікавіша частина подорожі – 10-годинний переліт з Будапешта до Шанхая. У Китаї на мандрівницю чекала пересадка і останній ривок – двогодинний переліт з Шанхая в Осаку. Обидва перельоти здійснювалися китайською авіакомпанією China Eastern Airlines і коштували 18 тисяч гривень. У вартість квитків входив багаж і харчування на борту.

Загалом за всю дорогу з Києва до Японії українка заплатила приблизно 22 тисячі гривень.

Українка розповіла, як добиралася з Києва у Японію: відео

Подорож до Японії для українців потребує значно більше часу на дорогу, ніж поїздка до європейської країни. Але такий маршрут не стає перешкодою для тих, хто давно мріє побачити Японію. Багато залежить від того, наскільки заздалегідь спланована поїздка, які види транспорту обрані та чи вдасться підібрати зручні стикування. Варто також враховувати, що вартість дороги – це лише частина бюджету подорожі: окремо потрібно розрахувати проживання, харчування, внутрішні переїзди та відвідування визначних місць.

Досвід українки показує, що шлях до Японії може бути тривалим і потребувати чимало організаційних зусиль ще до початку самої мандрівки. Проте тих, хто мріє відвідати Японію, такий маршрут зовсім не лякає.