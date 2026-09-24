Сімейна відпустка під час канікул може коштувати дешевше: експертка назвала кілька хитрощів

Канікули традиційно вважаються найдорожчим часом для сімейних подорожей. Проте навіть у цей період є спосіб зменшити витрати, не відмовляючись від поїздки та не плануючи її на зовсім інший сезон.

Експертка з подорожей та мама двох дітей Джен Карр розповіла про корисні поради, яку допоможуть заощадити на сімейних подорожах під час шкільних канікул, повідомляє Mirror.

Чому варто уважніше обирати дати поїздки?

Один із найпростіших способів зменшити вартість літньої відпустки – це перенести її ближче до кінця серпня. Експертка радить розглянути останній тиждень літа замість першого. Різниця у вартості може бути значною, оскільки наприкінці сезону попит, імовірно, нижчий. Такий підхід працює не лише влітку.

Джен радить звертати увагу і на осінні канікули. Наприклад, якщо вилетіти на кілька днів раніше початку жовтневих канікул, різниця у вартості також може становити сотні доларів.

Чи обов'язково їхати в найдорожчі популярні курорти?

Ще один спосіб заощадити – не обмежуватися найпопулярнішими напрямками. Вона звертає увагу, що вартість відпочинку в різних місцях може суттєво відрізнятися. Проте дешевший напрямок не обов'язково означає, що туристи отримають зовсім інший формат відпустки. Як приклад експертка наводить Менорку, Мальорку та Ібіцу. Ці популярні острови зазвичай коштують дорожче, ніж Агадір у Марокко. При цьому в обох випадках туристи можуть розраховувати на пляж, басейн, сонячну погоду та загальну атмосферу курортного відпочинку.

Також Джен зазначає, що популярність напрямків змінюється з року в рік, а разом із нею може змінюватися і вартість подорожей. Наприклад, цього року Агадір був особливо вигідним варіантом для відпочинку за системою "все включено". Тому вона радить не прив'язуватися до конкретного курорту, а щоразу перевіряти, які напрямки зараз пропонують вигідніші ціни.

Чому варто бути гнучкими під час вибору відпочинку?

Ще одна порада Джен – не обмежуватися лише традиційним форматом літньої відпустки біля моря. Якщо популярні курорти під час шкільних канікул стають занадто дорогими, варто подивитися на інші напрямки та формати подорожей. Експертка радить бути гнучкими і запитувати себе та свою сім'ю, чи обов'язково їхати саме на той курорт, який спочатку планували.

Адже замість тижня на популярному морському напрямку можна розглянути інший вид відпочинку, який також підійде всій родині, але коштуватиме дешевше. Як приклад Джен наводить власну поїздку до Парижа. Цього року вона подорожувала туди разом із дітьми і зазначила, що добре провели час і дорослі, і малеча.