Экспертка по путешествиям и мама двоих детей Джен Карр поделилась полезными советами, которые помогут сэкономить на семейных поездках во время школьных каникул, сообщает Mirror.

Почему стоит более внимательно выбирать даты поездки?

Один из самых простых способов снизить стоимость летнего отпуска – перенести его ближе к концу августа. Эксперт советует рассмотреть последнюю неделю лета вместо первой. Разница в стоимости может быть значительной, поскольку в конце сезона спрос, вероятно, ниже. Такой подход работает не только летом.

Джен советует обращать внимание и на осенние каникулы. Например, если вылететь на несколько дней раньше начала октябрьских каникул, разница в стоимости также может составить сотни долларов.

Обязательно ли ехать на самые дорогие популярные курорты?

Еще один способ сэкономить – не ограничиваться самыми популярными направлениями. Она обращает внимание на то, что стоимость отдыха в разных местах может существенно различаться. Однако более дешевое направление не обязательно означает, что туристы получат совсем другой формат отпуска. В качестве примера эксперт приводит Менорку, Майорку и Ибицу. Эти популярные острова обычно стоят дороже, чем Агадир в Марокко. При этом в обоих случаях туристы могут рассчитывать на пляж, бассейн, солнечную погоду и общую атмосферу курортного отдыха.

Также Джен отмечает, что популярность направлений меняется из года в год, а вместе с ней может меняться и стоимость путешествий. Например, в этом году Агадир был особенно выгодным вариантом для отдыха по системе "все включено". Поэтому она советует не привязываться к конкретному курорту, а каждый раз проверять, какие направления сейчас предлагают более выгодные цены.

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Почему стоит быть гибкими при выборе отдыха?

Еще один совет от Джен – не ограничиваться только традиционным форматом летнего отпуска у моря. Если популярные курорты во время школьных каникул становятся слишком дорогими, стоит обратить внимание на другие направления и форматы путешествий. Эксперт советует проявлять гибкость и задавать себе и своей семье вопрос: обязательно ли ехать именно на тот курорт, который планировали изначально?

Ведь вместо недели на популярном морском курорте можно рассмотреть другой вид отдыха, который также подойдет всей семье, но обойдется дешевле. В качестве примера Джен приводит свою поездку в Париж. В этом году она путешествовала туда вместе с детьми и отметила, что хорошо провели время и взрослые, и малыши.