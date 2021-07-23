Швеція скасувала обмеження для українців: подорожувати можна буде вже з 26 липня

Міністерство закордонних справ Швеції повідомило, що знімає обмеження на в’їзд для українців. Громадяни нашої держави зможуть відвідати цю країну вже з 26 липня навіть без щеплень.

Про це мовиться на сайті відомства скандинавської держави. Умови перетину кордону аналогічні до усіх раніше відкритих країн ЄС.

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Що відомо про умови в’їзду у Швецію

Чинною залишається вимога про наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 або наявності сертифікату про вакцинацію.

Уряд ухвалив 22 липня, що жителі України будуть звільнені від заборони на в'їзд, а жителі Руанди і Таїланду більше не будуть звільнені від заборони на в'їзд. Ці поправки застосовуються з 26 липня 2021 року,

– мовиться у повідомленні на сайті уряду Швеції.

Для перетину кордону необхідно мати сертифікат про вакцинацію, а після введення 2 дози має минути мінімум 14 днів. Швеція схвалила низку вакцин. У переліку є всі, що застосовуються в Україні:

виробництва AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio і Covishield),

Pfizer/BioNtech (Comirnaty),

Johnson & Johnson (Janssen),

Sinovac (CoronaVac).

Також визнаються препарати від Moderna і Sinopharm.

У разі, якщо турист в'їжджає до країни за ПЛР-тестом, то він має бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до моменту перетину кордону.