Перед зльотом і посадкою пасажирів просять пристебнути ремені, прибрати столики та відкрити шторки ілюмінаторів. Остання вимога часто дивує мандрівників, які хочуть відпочити під час польоту. Однак це правило має важливе значення для безпеки людей на борту.

Про це розповіла колишня бортпровідниця австралійської авіакомпанії Virgin Australia Броді Кепрон.

Чому під час зльоту та посадки літака потрібно залишати шторки ілюмінаторів відкритими?

За словами Броді Кепрон, відкрити шторки важливо, щоб пасажири могли побачити те, чого не помічають бортпровідники. Під час зльоту та посадки екіпаж перебуває на спеціальних відкидних сидіннях у передній і задній частинах літака. Звідти бортпровідники не можуть повноцінно стежити за тим, що відбувається під крилами. Натомість пасажири можуть помітити загоряння двигуна, іскри або зіткнення з птахом і відразу повідомити про це екіпаж.

Як відкриті ілюмінатори допомагають рятувальникам?

Це правило важливе і на випадок авіаційної аварії. Відкриті шторки забезпечують екстреним службам кращу видимість салону. Завдяки цьому рятувальники можуть швидше оцінити ситуацію всередині літака та визначити, де перебувають пасажири, які потребують допомоги або не можуть самостійно вибратися.

Навіщо пасажирам звикати до зовнішнього освітлення?

Є ще одна причина: відкриті ілюмінатори допомагають очам адаптуватися до освітлення за межами літака. Це особливо важливо, якщо під час аварії раптово зникне електроживлення. Завдяки попередній адаптації пасажири можуть легше зорієнтуватися під час евакуації та не розгубитися через різку зміну освітлення.