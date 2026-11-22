Об этом рассказала бывшая стюардесса австралийской авиакомпании Virgin Australia Броди Кепрон.

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Почему во время взлета и посадки самолета нужно оставлять шторки иллюминаторов открытыми?

По словам Броди Кепрон, открывать шторки важно для того, чтобы пассажиры могли увидеть то, чего не замечают бортпроводники. Во время взлета и посадки экипаж находится на специальных откидных сиденьях в передней и задней частях самолета. Оттуда бортпроводники не могут полноценно следить за тем, что происходит под крыльями. Пассажиры могут заметить возгорание двигателя, искры или столкновение с птицей и сразу сообщить об этом экипажу.

Как открытые иллюминаторы помогают спасателям?

Это правило важно и на случай авиационной аварии. Открытые шторки обеспечивают экстренным службам лучшую видимость салона. Благодаря этому спасатели могут быстрее оценить ситуацию внутри самолета и определить, где находятся пассажиры, нуждающиеся в помощи или неспособные самостоятельно выбраться.

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Зачем пассажирам привыкать к внешнему освещению?

Есть еще одна причина: открытые иллюминаторы помогают глазам адаптироваться к освещению за пределами самолета. Это особенно важно, если во время аварии внезапно отключится электропитание. Благодаря предварительной адаптации пассажиры могут легче сориентироваться во время эвакуации и не растеряться из-за резкого изменения освещения.