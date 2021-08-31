Шоста версія: офіційний сайт України "заговорив" китайською
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
На офіційному сайті України з'явилась версія ще однією мовою. Тепер Ukraine.ua "говорить" китайською.
Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він додав, що китайська мовна версія є вже шостою на офіційному сайті України.
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Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську. Китайською у світі говорять понад 1,5 мільярда людей, це одна з офіційних мов ООН,
– заявив Кулеба.
Він також додав, що просування позитивного іміджу України у світі – пріоритет Стратегії зовнішньої політики.Зверніть увагу! Станом на 31 серпня 2021 року офіційний сайт України має шість мовних версій: англомовну, німецькомовну, французькомовну, іспаномовну, арабськомовну та китайськомовну.
Відзначимо, офіційний сайт України – Ukraine.ua, запустили 25 лютого 2021 року. Як зауважують в МЗС, його розробили для іноземців, що цікавляться нашою державою. До того ж він допомагає у формуванні іміджу країни за кордоном.
У фотобанку Ukraine.ua є безліч красивих зображень нашої держави – її природи, людей та традицій.
Крім того, на сайті є чимало інформації про Україну. Там можна ознайомитися з її можливостями для навчання іноземних студентів, інвестування або подорожей.