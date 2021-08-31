Шоста версія: офіційний сайт України "заговорив" китайською

На офіційному сайті України з'явилась версія ще однією мовою. Тепер Ukraine.ua "говорить" китайською.

Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він додав, що китайська мовна версія є вже шостою на офіційному сайті України.

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Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську. Китайською у світі говорять понад 1,5 мільярда людей, це одна з офіційних мов ООН,

– заявив Кулеба.

Він також додав, що просування позитивного іміджу України у світі – пріоритет Стратегії зовнішньої політики.

Станом на 31 серпня 2021 року офіційний сайт України має шість мовних версій: англомовну, німецькомовну, французькомовну, іспаномовну, арабськомовну та китайськомовну.

Відзначимо, офіційний сайт України – Ukraine.ua, запустили 25 лютого 2021 року. Як зауважують в МЗС, його розробили для іноземців, що цікавляться нашою державою. До того ж він допомагає у формуванні іміджу країни за кордоном.

У фотобанку Ukraine.ua є безліч красивих зображень нашої держави – її природи, людей та традицій.

Крім того, на сайті є чимало інформації про Україну. Там можна ознайомитися з її можливостями для навчання іноземних студентів, інвестування або подорожей.