Об этом сообщил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что китайская языковая версия является уже шестой на официальном сайте Украины.

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Сегодня мы запустили шестую языковую версию официального сайта Украины, китайский. Китайским в ​​мире говорят более 1,5 миллиарда человек, это один из официальных языков ООН,

– заявил Кулеба.

Он также добавил, что продвижение положительного имиджа Украины в мире – приоритет Стратегии внешней политики.

Обратите внимание! По состоянию на 31 августа 2021 года официальный сайт Украины имеет шесть языковых версий: английскую, немецкую, французскую, испанскую, арабскую и китайскую.

Отметим, официальный сайт Украины – Ukraine.ua, запустили 25 февраля 2021 года. Как отмечают в МИД, его разработали для иностранцев, интересующихся нашим государством. К тому же он помогает в формировании имиджа страны за рубежом.

В фотобанке Ukraine.ua есть множество красивых изображений нашего государства – ее природы, людей и традиций.

Кроме того, на сайте есть немало информации об Украине. Там можно ознакомиться с ее возможностями для обучения иностранных студентов, инвестирования или путешествий.