Були мільйони років під водою: де на Філіппінах розташовані сотні пагорбів, схожих на цукерки

Про цю природну пам'ятку та її особливості розповідає видання Cotswold Outdoor.

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Чому пагорби назвали шоколадними?

Назва походить від кольору трави, яка вкриває пагорби. У сезон дощів схили зелені, а під час посухи рослинність стає коричневою, через що ландшафт нагадує поле з шоколадними цукерками. Переважно тут ростуть трави Imperata cylindrica та Saccharum spontaneum. Їхнє коріння допомагає утримувати ґрунт і захищає схили від ерозії. Також у цій місцевості трапляються чагарники, невеликі дерева, орхідеї та папороті.

Шоколадні пагорби / фото Canva

Як утворилося це незвичайне місце?

Шоколадні пагорби формувалися протягом мільйонів років. Колись територія сучасного острова Бохол була під водою, а на морському дні поступово накопичувалися рештки коралів та інших морських організмів. З часом із цих відкладень утворився вапняк.

Пізніше через рухи земної кори острів піднявся над рівнем моря. Вапнякові породи опинилися під впливом дощів: вода проникала в тріщини, поступово розчиняла камінь і змінювала його форму. Протягом тривалого часу ці процеси сформували численні пагорби з округлими вершинами, які сьогодні й утворюють незвичайний ландшафт Бохолу.

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Які легенди розповідають про Шоколадні пагорби?

Місцеві жителі пов'язують походження Шоколадних пагорбів із кількома легендами. За однією з них, колись два велетні Арого та Алойя билися між собою, жбурляючи каміння. Після їхнього протистояння земля залишилася всіяною уламками, які, за переказом, і перетворилися на пагорби.

Інша легенда розповідає про велетня Дано, який закохався у смертну жінку Алуйю. Коли кохана померла, він оплакував її, а його сльози нібито падали на землю та перетворювалися на пагорби. Ці історії стали частиною культурної спадщини острова Бохол. Місцеві жителі також вшановують природну пам'ятку під час щорічного фестивалю Шоколадних пагорбів, який у травні проводять у муніципалітеті Кармен.

Де найкраще побачити Шоколадні пагорби?

Один із найвідоміших оглядових майданчиків розташований у комплексі Chocolate Hills у муніципалітеті Кармен. Звідти відкривається панорама пагорбів, а на території комплексу є ресторан, сувенірні крамниці та невеликий музей.

Як виглядають Шоколадні пагорби: дивитись відео

Окрім огляду панорами, туристи можуть вирушити в піші походи, спостерігати за птахами та досліджувати навколишню природу. У регіоні також можна відвідати місцеві села, щоб познайомитися з традиційними ремеслами та кухнею.

Чому важливо зберегти цю природну пам'ятку?

Шоколадні пагорби є не лише туристичною принадою, а й частиною місцевої екосистеми. У 1997 році філіппінський уряд надав значній частині пагорбів і прилеглої території статус природної пам'ятки, що охороняється. Заходи захисту спрямовані на обмеження видобування корисних копалин, незаконної вирубки лісів і шкідливих для довкілля методів господарювання.

Важливу роль відіграють і місцеві громади. Розвиток екотуризму, робота гідів та проживання в місцевих будинках допомагають жителям отримувати дохід від туризму, водночас підтримуючи збереження природного ландшафту.

Де розташовані Шоколадні пагорби: дивитись на картах