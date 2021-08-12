Аеропорт "Київ" з нового ракурсу: шлях пасажира відтворили польотом дрону – динамічне відео
Джерело:Avianews.com
Керівництво аеропорту "Київ" (Жуляни) показало шлях пасажира по летовищу. На кадрах з дрону є всі процедури, які проходять мандрівники перед вильотом.
Таку технологію використали вперше в Україні. Ролик вийшов динамічним та пізнавальним навіть для тих, хто мав рейси з цього аеропорту.
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Шлях пасажира в аеропорту "Київ" (Жуляни)
Віртуальну екскурсію по аеропорту почали традиційно – з привокзальної площі. Потім апарат залітає у будівлю термінала. Далі безпілотний пролітає через зал реєстрації, контроль на авіаційну безпеку і паспортний контроль.
Цікаво, що весь ролик знято одним кадром. Політ був узгоджений з керівництвом летовища. Для реалізації проєкту використали камеру Naked Go Pro 8. Авторами та технічними виконавцями відео української фірми Zbroy drone.
Позитив ролика ще й в тому, що зйомку проводили не в безлюдному аеропорті – на кадрах видно пасажирів в залі очікування та працівників різних відділів.
Політ всередині аеропорту: відеоЗверніть увагу! Самовільне використання безпілотних літальних апаратів поблизу аеропортів заборонено. Це обмеження напряму пов'язано з безпекою пасажирських та вантажних авіасуден, роботі яких можуть завадити дрони.