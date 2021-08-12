Аеропорт "Київ" з нового ракурсу: шлях пасажира відтворили польотом дрону – динамічне відео

Керівництво аеропорту "Київ" (Жуляни) показало шлях пасажира по летовищу. На кадрах з дрону є всі процедури, які проходять мандрівники перед вильотом.

Таку технологію використали вперше в Україні. Ролик вийшов динамічним та пізнавальним навіть для тих, хто мав рейси з цього аеропорту.

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Шлях пасажира в аеропорту "Київ" (Жуляни)

Віртуальну екскурсію по аеропорту почали традиційно – з привокзальної площі. Потім апарат залітає у будівлю термінала. Далі безпілотний пролітає через зал реєстрації, контроль на авіаційну безпеку і паспортний контроль.

Цікаво, що весь ролик знято одним кадром. Політ був узгоджений з керівництвом летовища. Для реалізації проєкту використали камеру Naked Go Pro 8. Авторами та технічними виконавцями відео української фірми Zbroy drone.

Позитив ролика ще й в тому, що зйомку проводили не в безлюдному аеропорті – на кадрах видно пасажирів в залі очікування та працівників різних відділів.

Політ всередині аеропорту: відео

Самовільне використання безпілотних літальних апаратів поблизу аеропортів заборонено. Це обмеження напряму пов'язано з безпекою пасажирських та вантажних авіасуден, роботі яких можуть завадити дрони.