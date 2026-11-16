Пасажири часто ігнорують це правило в літаку: які речі не можна класти біля аварійного виходу
Пасажири іноді сприймають прохання бортпровідників як зайві причіпки, особливо коли йдеться про особисті речі. Однак деякі правила на борту не мають винятків, навіть якщо людина не бачить у них особливого сенсу.
В інтерв'ю 24 Каналу бортпровідниця Катерина Кудлач розповіла, чому пасажирам, які сидять біля аварійних виходів, доводиться прибирати абсолютно всі речі з підлоги.
Що не можна залишати біля аварійного виходу в літаку?
Пасажири, які сидять біля аварійних виходів на крило, повинні стежити, щоб їхні речі не закривали прохід. Усе потрібно покласти на багажні полиці, адже в разі екстреної евакуації ця зона має залишатися повністю вільною.
За словами Катерини, в її авіакомпанії правила особливо суворі: під час зльоту та посадки біля аварійного виходу не можна залишати нічого: ані подушку для шиї, ані книжку. Максимум, що дозволяється, – це тримати телефон у руці.
На жаль, бортпровідники нерідко стикаються з нерозумінням і навіть роздратуванням пасажирів, коли просять виконувати правила безпеки. Катерина розповіла, що деякі люди неохоче прибирають свої речі й навіть повертають їх на підлогу після зауважень екіпажу. Іноді пасажири закочують очі, демонстративно зітхають або чекають, поки екіпаж відвернеться, щоб повернути речі назад.
Однак вільний прохід біля аварійного виходу – не формальність. У разі екстреної евакуації він має залишатися повністю вільним щоб пасажири могли швидко залишити літак.
Навіть невелика річ на підлозі може стати перешкодою в такій ситуації. Катерина наголошує, що в авіації правила не можна виконувати вибірково: якщо дозволити одному пасажиру їх порушити, інші також можуть почати ігнорувати вимоги екіпажу.